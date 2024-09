Sportski vodič: Evo najvažnijih događaja za pratiti ovaj vikend

Finale US Opena, Hanžekovićev memorijal, Liga nacija. To su tri glavna sportska događaja ovog vikenda koja će okupirati pažnju sportske javnosti.

Petak

Boris Hanžeković memorijal počinje večeras na Trgu bana Josipa Jelačića, a taj događaj je najstarija sportska priredba u Hrvatskoj, održava se od 1951. godine u čast tragično preminulom atletičaru Borisu Hanžekoviću. Filip Pravdica nastupit će u skoku u dalj koji je na rasporedu u od 18 sati.

- To je jedno prekrasno iskustvo, cijeli život radiš za jedan cilj, a kada ti se taj cilj ostvari u jednom trenutku to je ispunjenje snova za svakog sportaša. To se možda doživi jednom, a možda još jednom, nadam se u Los Angelesu. Prepoznaju me ljudi na ulici, promijenilo mi se dosta toga. Cilj mi je biti uzor svojim primjerom. To pokušavam prebaciti na sve mlade sportaše - rekao je Pravdica i nastavio:

Foto: Kai Pfaffenbach

- Ovim smo natjecanjem dobili ono čemu smo težili. Prije dvije godine bio sam drugi, lani sam bio prvi. Idem prema gore. Branim naslov ove sezone, konkurencija je prekrasna. Roko Farkaš je svjetski juniorski prvak, Marko Čeko je odličan. Mogla bi prvi puta u povijesti tri Hrvata skočiti preko osam metara u istom danu - zaključio je.

Foto: ALINA SMUTKO/REUTERS

Najveća zvijezda skoka u dalj bit će Amerikanka Jasmine Moore koja je na Igrama u Parizu osvojila dvije medalje - u skoku u dalj i u troskoku.

- Pariz je bio san, osvojiti dvije medalje u takvom okruženju je jako velika stvar. Želim dobar nastup u Zagrebu, težit ću mom najboljem rezultatu ove sezone. Zato smo se pripremali. Konkurencija je zanimljiva, jaka, s puno mladih talenata kao što je Jana Koščak - rekla je Amerikanka.

Hanžekovićev memorijal traje do nedjelje.

Što se nogometa tiče, treba istaknuti dvoboj Francuske i Italije u skupini 2 A divizije Lige nacija. Taj dvoboj počinje u 20.45.

SUBOTA

Što se tiče subotnjeg programa u Ligi nacija, treba izdvojiti dvoboj Nizozemske i Bosne i Hercegovine, te Njemačke i Mađarske u skupini 3 A divizije Lige nacija. "Elf" će odigrati bez nedavno umirovljenih Manuela Neuera i Tonija Kroosa, pa će priliku na golu dobiti Marc-Andre ter Stegen.

Finale ženskog US Opena između Pegule i Sabalenke na rasporedu je od 22 sata.

Foto: Mike Frey/REUTERS

NEDJELJA

Vjerojatno najbogatiji sportski dan ovog vikenda jest nedjelja kada igra hrvatska nogometna reprezentacija protiv Poljske u 2. kolu Lige nacija (20.45 na Opus Areni). Prijenos je na Novoj TV.

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija | Foto: Joao Rico/PIXSELL

Sastaju se i Portugal i Škotska (20.45), a u 18 sati igraju Danska i Srbija, dok u istoj skupini Švicarska i Španjolska igraju od 20.45.

Osim nogometa, vrlo zanimljivo bit će i finale muškog turnira na US Openu. U polufinalu igraju Sinner i Draper, te Fritz i Tiafoe.

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Na Hanžeku je na rasporedu bacanje diska i kugle, te utrke, po mnogima najatraktivnije discipline atletike. Memorijal se službeno zatvara u 19.57. U svakom slučaju bit će zanimljivih događaja za ispratiti ovog vikenda i sportski sladokusci doći će na svoje.