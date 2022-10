Sportsko čudo! Dvije Hrvatice u borbi za svjetsko zlato u džudu

Prošle je godine ispala u prvom kolu Svjetskog prvenstva, Lara Cvjetko (21) ove je godine na Svjetskom džudo prvenstvu u Uzbekistanu u polufinalu slavila protiv Saki Niizoe (26) i tako samo nastavila odličan dan za hrvatski džudo nakon što je Barbara Matić (27) pobijedila Shiho Tanaku (24) i osigurala obranu naslova svjetske prvakinje.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Oba su meča otišla u golden score, odnosno vrijeme u kojem idući poen znači pobjedu nakon što četiri minute obje džudašice nisu uspjele doći do boda. Barbara je slavila nakon što je Tanaku dobila treći shido, odnosno upozorenje i na kraju kaznu zbog nepoštivanja pravila.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Lara pak je uspjela doći do boda u spomenutom nastavku meča i tako osigurala veliku priliku protiv sunarodnjakinje. Finala su na rasporedu od 14 sati. Prvo je to međusobno finale hrvatskih predstavnica na najvećoj sceni, kao i prvo finale predstavnica iz iste zemlje u kategoriji do 70 kilograma.

