Sprdaju se s Insigneom: Kako mu uvijek namjeste najvišeg?

Lorenzo Insigne jedan je od nižih igrača u svijetu nogometa. Visok je svega 163 centimetra, a često je meta raznih šala na račun svoje visine.

U utakmici protiv Argentine kao i uobičajeno izašli su nogometaši na teren u pratnji djece. No, ono što je svima bilo spektakularno je to što je dijete koje je bilo kraj Insignea najvišlje od sve djece i što su ga stavili upravo kraj malenog Talijana.

The Italian national team always give Lorenzo Insigne the tallest mascot. 😂😂 pic.twitter.com/bqLIwSahlj — Football__Tweet (@Football__Tweet) 27. ožujka 2018.

Također, ta scena se ponovila i u utakmici protiv Engleske.

Naime, sasvim "slučajno" i ovaj put je najviše dijete bilo kraj Insigne.

Šale na njegov račun mu sasvim sigurno neće smetati jer zarađuje u Napoliju 4 milijuna eura godišnje što mu je sigurno dovoljna utjeha.

Insigne je ove sezone jedan od najboljih igrača Napolija koji su u borbi sa Juventusom za naslov prvaka Italije.

Why do they keep doing this to Insigne 😂 pic.twitter.com/ottXsyxJc9 — GeniusFootball (@GeniusFootball) March 24, 2018