'Sprdao sam Capella i švercao McDonald's dok je on spavao...'

Noć je pala. Oko kampa u kojem je smještena engleska reprezentacija vlada potpuna tišina. Izbornik Fabio Capello ne dopušta bilo kakvo iskakanje, apsolutno sve drži pod kontrolom. Stega je vojnička. Nema zezanja. Treniraš kad ti se kaže, odmaraš se kad ti se kaže, jedeš što ti se kaže... Tu su i stražari, ljudi zaduženi da svaki nepoželjan gost "poljubi vrata". Slušalice su na uhu, sve izgleda kao mjesto visoke sigurnosti.

A onda dođe David Bentley. I sve to rasturi.

- Capello je kontrolirao apsolutno sve, imao je tisuću pravila i striktnih zahtjeva, a ja se s tim nisam najbolje nosio. Uključujući i prehranu. I zato sam prijatelji koji je živio u blizini i surađivao sa mnom dao zadatak da mi donese večeru iz McDonald'sa - ispričao je danas 33-godišnji Bentley pa pojasnio kako su njih dvojica izvela prehrambenu diverziju najviše klase:

- Dva zaštitara stajala su na stražnjem ulazu u hotel u svakom trenutku. Međutim, svako toliko otišli bi prošetati, napraviti krug da vide je li sve u redu. To sam, naravno, znao. I tako je moj prijatelj došao na tu stranu hotela, pričekao da se oni maknu i brzo mi donio pošiljku iz McDonald'sa. Kako bi izbjegli sve moguće probleme, spakirao je hamburgere u bocu za napitke, kakve smo koristili na treninzima. I uspjeli smo. Ja sam se pošteno najeo, a nitko nikad nije saznao za to.

Fabija Capella u Engleskoj smatraju jednim od najuspješnijih izbornika u posljednjih 20-ak godina, ali Bentley nikad nije bio posebno oduševljen njegovim likom i dijelom. Štoviše, ovaj osebujni nogometni umirovljenik zabavljao se Capellovim engleskim...

- Nikad nije uspio savladati engleski do kraja, a to je bilo dosta zabavno. Recimo, shvatili smo da izgleda kao Poštar Pat, lik iz crtića, pa smo ga tako i zvali. I to njemu u lice. Međutim, budući da s engleskim nije bio baš jak, nikad to nije shvatio. Nije imao pojma što se događa. Kad bi mi dao neku uputu, odgovorio bih mu: 'Ok, Poštar Pat, dobro, Poštar Pat'. A on ništa ne kuži i samo nastavi dalje - prepričao je Bentley.

Za one koji su već pomalo zaboraviti ovu ikonu, recimo još i da je u karijeri prošao Arsenal, Norwich, Blackburn, Tottenham, Birmingham, West Ham, ruski Rostov... Sve dok s 29 godina nije odlučio završiti karijeru kojoj su predviđali da će biti puno veća i uspješnija.

- Jednostavno sam prestao voljeti nogomet. Pretvorio se u igru koja je previše 'robotska', predvidvljiva, a sve zbog utjecaja novca i društvenih mreža. Ne sviđa mi se više taj svijet. Uostalom, želim više vremena provoditi sa svojom djecom - kazao je na oproštaju.

Okušao se nakon toga i u galskom nogometu, radio je i kao televizijski komentator... I, što je najbolje od svega, za pojesti hamburger iz McDonald'sa više mu nisu potrebne tajne noćne akcije.