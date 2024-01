Šprem: Ne treba odmah drvlje i kamenje na igrače. Ali nisu na Copacabani nego su na Euru

Bili smo jako loši. Tužan sam i razočaran. Do sada smo bili pozitivni, davali smo podršku našim igračima, ali danas smo izgledali kao da igramo za plasman od devetog do dvanaestog mjesta. Nisam vidio ni želju ni borbu. Prije dvije emisije sam govorio da se bojim pritiska. Je li nas pritisak pojeo? Govor tijela bio je katastrofalan kod igrača. Slušam sada izjave igrača, kažu da su dali sve. Ne sumnjam da jesu, ali to danas nije bilo dovoljno. Sve što smo govorili, sve im je prolazilo... Jednostavno, nismo bili pravi, rekao je nakon poraza Hrvatske od Mađarske bivši hrvatski rukometaš Jakov Gojun u studijskoj emisiji RTL-a "Vrijeme je za rukomet" pa dodao:

- Nije to to bilo od početka. Nije to ona Hrvatska. Ne možemo mi živjeti na slavi protiv Španjolske, da ju mi dan, danas spominjemo. Ne možemo. To je turnir, a ne jedna utakmica. Na svakoj utakmici trebamo dati 300 posto. Ne govorim da momci nisu dali, ali za mene psihički nisu bili spremni. Golmani su nam bili vrhunski, zajedno su imali 14,15 obrana i držali su nas... Ali bili smo nekako spori i ispuhani. Nije bilo dobro.

Šprem: Umor? Bespredmetno pričati

Njegov kolega Goran Šprem rekao je da se ovakav rukomet igrao prije 15 godina.

- Bili smo loši gotovo u svim segmentima. Glavni razlog je bio, meni se čini barem... Danas smo odigrali utakmicu s rukometom od prije 15 godina. Stajali smo, nismo trčali. Prestali smo trčati! Sve što smo napravili dobro, ta tranzicija, taj gol... U drugom poluvremenu smo na 15-14 stali i pet, šest minuta nismo mogli zabiti. Onda je zabio Maraš, Klarica i Glavaš. Vratili smo se i poveli, ali nismo trčali, nismo radili. I dogodile su se dvije stvari kao i protiv Francuske, koje su nas koštale pobjede. Prvo smo imali, neka se nitko ne naljuti, glupe greške. One juniorske. Može ti lopta ispasti, možeš dodat krivo... Ali u zadnjih pet minuta tri lopte smo im bacili u ruke. To pripisujem dekoncentraciji, ali nije obrazac koji se pojavljuje. Pa ne bave se oni rukometom od jučer. Ti napraviš milijune dodavanja. Mislim da ja to stvar dekoncentracije. To je stvar koliko si ti unutra.

Umor?

- Nama kao i svima drugima na ovom Europskom prvenstvu. Pričati o umoru mi je bespredmetno. Bože dragi, igraju rukomet. Nisu došli u Brazil na Copacabanu na kupanje nego na Europsko prvenstvo - dodao je Šprem, a složio se i Gojun:

'Klupa je protiv Francuske skakala. Danas ne'

- Umor ne može biti nikako. Niti alibi, to ne možemo ni spominjati. To su momci koji imaju 24, 25 godina, neki su i mlađi... Jedan Nikola Karabatić s 39 godina igra 45 minuta za Francusku tako da za mene umor ne smije biti nikakva floskula. Jednostavno, nismo bili pravi. Mi Francuze ne moramo pobijediti, ali realno, Mađare moramo pobijediti. Nudili su se. Nisu bili savršeni. Mi smo igrali sporo, a da smo ih povukli u leđa, vjerujem da bi dali više laganih golova. Od početka prvenstva govorimo da, realno, u šest na šest mi i dalje nismo toliko dobri. A bili smo super protiv Španjolaca, gdje nam se sve otvaralo, kasnije i protiv Francuske gdje smo zabili puno lakih golova.

Šprem je dao zaključak.

- Najviše mi je žao što smo prestali trčati. Jer to nam je bila odlika. Mađarska nam se nudila, međutim što je tu je. Promijeniti ne možemo. Nemojmo drvlje i kamenje. Sad ćemo mi kritizirati odmah... Nije tu nikome želja kritizirati, smjenjivati ne daj Bože, niti bilo što, ali moram reći da danas nije bilo dobro. Da sve što je krasilo ovu reprezentaciju, u smislu trke i energije, dva puta nam se pokazala klupa... Ona je protiv Francuske gorila i skakala. Danas tog nije bilo. Nismo bili u utakmici.