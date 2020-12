Crnogorski stručnjak Veselin Vujović je u svibnju iznenađujuće napustio PPD Zagreb po drugi put. Razlog? On je tvrdio kako ima problema sa zemljom koja se nalazi na području Srbije i Crne Gore, ali zapravo je problem bio puno veći. Ministarstvo rada u Hrvatskoj mu nije priznalo diplomu trenera pa je odlučio napustiti Zagreb koji je na njemu htio graditi temelje nove momčadi.

Vujović je od tada bez angažmana, a prije godinu dana, mjesec dana prije Eura, smijenila ga je i Slovenija jer je Aleksu Vlahu tijekom minute predaha tekao 'umri bre'. Pregovarao je sa Saudijskom Arabijom, mnogi su ga još ranije povezivali s Hrvatskom, a neki smatraju kako će upravo on biti nasljednik Line Červara u našoj reprezentaciji. No jedna legenda se ne slaže s tim.

Bivši hrvatski rukometaš Goran Šprem (41) gostovao je u Podcast Inkubatoru, gdje je, između ostalog, pričao i o Vujoviću.

- Vujović je bio najbolji igrač svijeta, za to kapa do poda. Igrao je u Barceloni. Međutim, ne želim mnogo pričati o njegovim trenerskim kvalitetama. Moje subjektivno mišljenje je da je on apsolutni bezveznjak, zaista marginalan lik u hrvatskom rukometu, dobio je priliku u hrvatskom rukometu i to nije zaslužio i nije iskoristio, napravio je sve negativno. Njegove trenerske i ljudske kvalitete su jednake nuli i nemoj mi ga više spominjati - rekao je Šprem.

Godinama je nosio naše lijevo krilo, a s reprezentacijom je osvojio zlato u Ateni 2004. godine i na SP-u u Portugalu 2003. godine. Bio je član reprezentacije i kada smo izgubili u finalu SP-a 2005. od Španjolske, sudjelovao je i u onome porazu od Francuske u finalu SP-a u Zagrebu.

To je bila je i njegova posljednja utakmica za Hrvatsku, a tada je nešto zamjerio izborniku Lini Červaru što mu ni dan danas nije zaboravio.

- Htio je biti inovator, više što je to bilo moguće. Iz finala 2009. godine mi je jedna scena ostala u najgorem sjećanju. Ja sam prije Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj igrao u životnoj formi u Njemačkoj. Ozlijedio se Štrlek i očekivao sam da ću igrati puno više. Nisam, sjedio sam na tribinama. Nisam to pokazivao prema van kako se osjećam, ali to je mene jako smetalo, boljelo me - kazao je Šprem pa nastavio:

- Jedan dečko iz Rijeke Mateo Hrvatin je igrao i ja sam tada mislio da sam bolji. Počelo je u javnosti izlaziti zašto ja ne igram. Cijeli taj pritisak je bio i Lino je popustio pa sam ja igrao finale. I igrao sam kriminalno. Taj cijeli splet događaja koji se dogodio. Lino je shvatio da je možda to bila bolja varijanta, nije pogodio. Mene je zaboljelo nakon tog finala nešto. Linina izjava koja je stvorila jaz između nas, mislim mi smo i dalje smo dobri, čujemo se. Ali to sam mu zamjerio. Bio je u jednoj emisiji i dobio je pitanje što bi promijenio da se opet igra finale. Rekao je 'ne bih skidao Šprema'. Ne možeš mi to reći. To je udarilo na moj ego, ne da mu to uzimam za zlo, ali sam pamtilo. Lakše sam podnio odluku da me više nikad ne zove u reprezentaciju nego ovo. Uvrijedio me. Ispalo je kao da sam ja Pedro. On je vjerovao da je to bila najbolja odluka - rekao je Šprem.