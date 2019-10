Sprema se spektakl! 'Vatrene' će dočekati 'kockasti' Poljud...

Poljud je večeras osvanuo u neobičnom izdanju, istočna tribina prepoznatljiva po grbu Hajduka po sredini, osvanula je u crveno-bijeloj varijanti koja je prekrila i grb Hajduka. Neće se to sigurno svidjeti navijačima Hajduka, no to je tako kada iselite sa svoga stadiona, a na njega dođe netko tko ga uredi po svom.

Uglavnom riječ je o koreografiji koju je pripremio organizator utakmice - HNS. Sjedalice su dobile plastične navlake, koje bi navijači na poziv službenog spikera sutra trebali podgurnuti u nekome trenutku vjerojatno na početku same utakmice

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Inače, izmjene su doživjele i klupe za rezervne igrače koje su dobile natpis "vatreni ponos", a klupa za delegate je obučena u grb HNS-a.

Cijela ograda istočne tribine ukrašena je navijačkim zastavama. Uglavnom je riječ o onima udruge Uvijek vjerni, iz Mostara, Čapljine, Ljubuškog, Širokog Brijega...