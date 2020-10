Spursi u 82. vodili 3-0 i uspjeli sve prosuti: Eh, to je nogomet

Kako imati 3-0 nakon 16 minuta i sve do 82. pa ostati bez pobjede? Pitajte "posebnog" Josea Mourinha. West Ham je došao do povratka kakav nije viđen u povijesti Premiershipa

<p>Nogometaši <strong>Tottenhama</strong> ispustili su tri gola prednosti odigravši 3-3 protiv West Ham Uniteda u susretu petog kola engleskog nogometnog prvenstva.</p><p>Spursi su nakon svega 16 minuta imali 3-0 i činilo se kako će rutinski doći do pobjede s kojom bi skočili na drugo mjesto ljestvice.</p><p>Momčad Josea Mourtinha je 3-0 imala sve do 82. minute, no u samoj završnici primila je tri gola za nevjerojatan povratak "Čekičara". Pogodak za 3-3 zabio je Manuel Lanzini u četvrtoj minuti nadoknade pogodivši sa više od 25 metara same rašlje.</p><p>Nikad se dosad u Premiershipu nije dogodilo da momčad koja do 82. minute vodi 3-0 na kraju ne pobijedi.</p><p>- Teško je povjerovati u ovo, ali stvarno je. Izgubili smo dva boda, bacili ih iako smo ih imali u džepu. Ponekad je nogomet teško objasniti. Nismo znali braniti slobodnjake. Da, možemo reći da smo primili sjajan gol u zadnjoj sekundi, ali ne bismo pogodili pravi smisao - rekao je Mourinho.</p><p>Domaćin je poveo u već u prvoj minuti golom Son Heung Mina na asistenciju Harryja Kanea. U osmoj minuti Kane je zabio za 2-0, da bi u 16. minuti zabio svoj drugi gol na utakmici za visokih 3-0. No, gosti se nisu predavali. U 82. je smanjio Fabian Balbuena, tri minute kasnije Davison Sanchez je zatresao vlastitu mrežu za 3-2, da bi Lanzini fantastičnim udarcem u sudačkoj nadoknadi izjednačio. Pogledajte taj gol <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a129147-VIDEO-Cudesni-pogodak-Lanzinija-za-remi-Cekicara.html" target="_blank">OVDJE</a>.</p><p>- Mogli smo zabiti u drugom poluvremenu, ali nismo. Imali smo bolje šanse, Harryjevu stativu, Garethov udarac, trebali smo ubiti utakmicu. Ali takav je nogomet i moramo se naučiti nositi s ovakvim stvarima. Ovo je Premiership, svaka momčad vjeruje u sebe - kaže "Special One" i dodaje:</p><p>- Iz tri domaće utakmice dva remija koja su bez problema mogla biti pobjede. Velika kazna kad pogledaš na ljestvicu. Zabili smo toliko golova i igrali tako dobro, a osvojili bod. Neću ništa reći igračima, inače im ne govorim ništa, pogotovo kad se loše stvari dogode. Radije neka odu kući, pričat ćemo sutra.</p><h2>Villa nakon 90 godina ima 4/4</h2><p>U prve dvije nedjeljne utakmice nije bilo pobjednika, a obje su završile 1-1. Snage su odmjerili Sheffield United i Fulham, te Crystal Palace i Brighton.</p><p>Fulham je poveo u 77. minuti golom Lookmana, Sheffield United je spasio Sharp pogotkom iz jedanaesterca u 85. minuri.</p><p>U drugom susretu Crystal Palace je poveo preko Zahe iz jedanaestera u 19. minuti, a bod gostima donio je Mac Allister u 90. minuti.</p><p>Nogometaši Aston Ville nastavili su pobjednički niz upisavši i četvrtu pobjedu na startu prvenstva nakon što su na King Power stadionu pobijedili Leicester City sa 1-0.</p><p>Posljednji put Villa je otvorila sezonu sa četiri uzastopne pobjede davne 1930. godine.</p><p>Momčad iz Birminghama je u prvom kolu porazila Sheffield United sa 1-0, potom je na gostovanju dobila Fulham sa 3-0, pa "razbila" Liverpool sa 7-2, a večeras slavila protiv Leicester Cityja sa 1-0.</p><p>Skromnu utakmicu bez previše prilika i uzbuđenja razriješio je pogodak Rossa Barkleya u prvoj minuti sudačke nadoknade lijepim udarcem sa više od 20 metara.</p>