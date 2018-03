HOO: Ante Kostelić izgubio je status vrhunskoga trenera...

Ante Kostelić uvršten je u kategoriju vrsnih trenera Hrvatskoga olimpijskog odbora, priopćili su iz naše krovne sportske organizacije nakon sjednice Vijeća u subotu u Nedelišću. No iza toga krije se nevjerojatna vijest - legendarni Gips izgubio je status vrhunskog trenera!

Čovjek koji je s Janicom i Ivicom napravio nemoguće i u državi koja nema gotovo nikakve uvjete za skijanje napravio deseterostruke medaljaše s Olimpijskih igara nakon 20 godina statusa vrhunskog trenera nije zadovoljio kriterije HOO-a.

Iz HOO-a su nam objasnili kako status vrhunskog trenera ide uz vrhunske rezultate sportaša koje treniraju. Time se bavi Odjel za razvojne programe koji regulira status sportaša od najnižih kategorija do trenera. Oni se vode posebnim pravilnikom koji se ne vodi starim zaslugama, nego rezultatima u vremenu u kojemu su dobili pojedini status.

Gips je bio u programu vrhunskog trenera i nakon ZOI-ja u Sočiju, gdje je s Ivicom osvojio posljednju medalju s velikih natjecanja iako, kažu nam u HOO-u, nakon toga objektivno više nije imao realne šanse opravdati taj status. No pružili su mu priliku sve do Pyeongchanga, gdje su do krajnjeg roka čekali Ivicu hoće li nastupiti.

Tata Kostelić ni s gotovo 80 godina na leđima ne posustaje, uzeo je na sebe karijere perspektivnih mladih skijaša, Eliasa i Samuela Kolege, koji nisu opravdali statuse vrhunskih olimpijaca rezultatima na južnokorejskim Igrama. Čak su im i Nijemci, kruže priče, ponudili sjajne uvjete da prijeđu pod njihov stijeg, ali Gips je to odbio.

U HOO-u, međutim, žele nagraditi trenere koji su ostvarili izvanredne rezultate i osnovati sportsku mirovinu za trenere, naknadu za izvrsnost po uzoru na naknadu koja se daje sportašima. Kandidati za to, osim Gipsa, bili bi i Joško Vlašić, Ratko Rudić, Nikola Bralić, Lino Červar...

