Sramota u Bundesligi: Turčin se zaletio u suparnika i pljunuo ga

POKUŠAO SE IZVUĆI Stoper Schalkea Ozan Kabak mislio je da će sramotni potez ostati nezamijećen, no kamere su zabilježile kako je pljunuo suparnika nakon što ga je brutalno srušio

<p><strong>Schalke </strong>je na otvaranju nove sezone <strong>Bundeslige </strong>doživio potop nakon što ga je s visokih 8-0 deklasirao <strong>Bayern</strong>. Ubrzo je uslijedio novi šok kada su 'rudari' izgubili 3-1 od <strong>Werdera </strong>na vlastitom terenu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Olmo na treningu</strong></p><p>Mnogo toga ne funkcionira u igri slavnog njemačkog kluba, a slika koju stvaraju njegovi nogometaši ne pomaže. Stoper <strong>Ozan Kabak </strong>napravio je sramotan incident koji ide na štetu njemu direktno pa onda i klubu kojeg predstavlja.</p><p>Kabak je u 28. minuti utakmice pri rezultatu 1-0 za Werder brutalno srušio suparničkog igrača <strong>Ludwiga Augustinssona</strong>. Doslovno brutalno, uletio je u njega kao Niklas Kronwall.</p><p>No, to nije bilo dovoljno. Augustinsson se isprevrtao po travnjaku od siline udarca, a Kabak ležerno protrčao pored njega. I tu bi vjerojatno bio kraj da Turčin nije <strong>pljunuo </strong>suparnika jer za prekršaj nije dobio ni žuti karton.</p><p>Takvu situaciju teško je vidjeti golim okom pa glavni sudac nije primijetio što se ustvari dogodilo. Ali kamere su zabilježile sramotan potez Turčina pa nema sumnje kako ga čeka neki oblik disciplinske kazne.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eTLJfM1NbgU&feature=emb_title&ab_channel=JustLiverpoolYNWA" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</em></p><p>- To je čisti crveni karton, ali prije svega učinio je nešto što se ne smije dogoditi na nogometnom terenu - komentirao je incident trener Werdera <strong>Florian Kohfeldt.</strong></p><p>Pravda ga je stigla jer je Kabak do kraja utakmice zaradio crveni karton zbog grubih prekršaja.</p>