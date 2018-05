Sramota u Portugalu: Navijači Sportinga pretukli su igrače...

Ružne vijesti dolaze nam iz Portugala gdje su navijači Sporting Lisabona pretukli svoje igrače zbog loših igara u posljednje vrijeme, a prema prvim saznanjima, najgore je prošao Bas Dost koji ima par šavova na glavi.

U posljednjih nekoliko dana se u Sportingu događa sve više loših stvari. Sve je krenulo od toga da su neki igrači izrazito nezadovoljni u klubu i da žele što prije otići, a onda su ušli u sukob s predsjednikom kluba, Brunom de Carvalhom.

Nakon toga su navijači preuzeli stvari u svoje ruke i fizički napali njihovog golmana, Ruia Patricija u garaži, nakon što je Sporting u nedjelju izgubio od Maritima (2-1) zbog čega neće sudjelovati u Ligi prvaka sljedeće godine.

Sporting players were attacked by their own fans this Tuesday, according to O Jogo. Bas Dost is the one in the picture. https://t.co/QE4vEh8qRA pic.twitter.com/FOBL274mPn