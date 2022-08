Sramota u Zadru! Bacili bananu tamnoputom igraču Šibenika, sudac je prekinuo utakmicu

Grupa dečkiju bila je iza gola na tribinama, bez ikakvih navijačkih obilježja. Zadirkivali su igrače, pa i domaćeg golmana, a prije prekida bacili su bananu na travnjak pred našeg igrača Minu, hukali, na travnjak je doletjela i čaša, a potom su pobjegli s tribina, rekao je sportski direktor Šibenika za ŠibenikIN Dario Dabac nakon incidenta na prijateljskoj utakmici između domaćeg Zadra i prvoligaša Šibenika.

Zadrani se spremaju za Treću nogometnu ligu Jug, a Šibenčanima je to dobro došlo da neki igrači uđu u ritam utakmica, no susret se igrao samo do 65. minute.

- Neshvatljivo mi je da se ovakve stvari mogu događati u 2022. godini. Žao mi je što je do toga došlo, Zadar nam je bio idealan protivnik, imaju solidnu ekipu. Mi nemamo apsolutno nikakvih prigovora na njihove igrače, na klub, svi su osudili ponašanje pojedinca ili pojedinaca. Policija će napraviti zapisnik o događaju. Mi smo za svoje potrebe snimali utakmicu, pa možda snimka pomogne i otkrivanju počinitelja - objasnio je Dabac.

Utakmica je prekinuta kod 4-2 za Šibenik, a golove su dali Vidović, Delić, Kreković i Petranko, dok su za domaće zabili Burčul i Jordan. No, utakmica će ostati zapamćena po nečemu što s nogometom veze nema

- HNK Zadar i HNK Šibenik 17.08.2022. u 18.00 sati odigrali su prijateljski susret koji je prekinut u 65. minuti kod rezultata 4:2 za Šibenik, nakon incidenta kojeg je izazvao dio gledatelja koji su ušli na zatvorenu južnu tribinu preskočivši ogradu. U 65. minuti spomenuta skupina bacila je bananu upućenu prema igraču Šibenika Marcosu Mini, nakon čega je susret prekinut i igrači su poslani u svlačionice. HNK Zadar se ovim putem ispričava Marcosu Mini i svim igračima, stručnom stožeru, upravi i svim navijačima HNK Šibenik zbog navedenog incidenta! - objasnila je predsjednica Zadra Iva Bokanović pa zaključila:

- U ime svih Zadrana ovim putem se ispričavam Šibeniku i Marcosu Mini za ovaj sramotni ispad dijela gledatelja. Moram naglasiti kako to nisu naši navijači i da ovakvom ponašanju nema mjesta na sportskim terenima. Oštro osuđujem i zgrožena sam ovim činom i napravit ćemo sve potrebno kako bi se otkrili počinitelji ovog incidenta! Šibeniku zahvaljujem što su se odazvali našem pozivu za gostovanjem i želim im puno sreće u nastavku prvenstva.

Nakon svega oglasila se i predsjednica Šibenika Marina Jurić koja traži reakciju krovne hrvatske nogometne organizacije.

- HNK Šibenik, i ja kao predsjednica uprave kluba, oštro osuđujemo današnje ponašanje gledatelja na tribinama nogometnog stadiona NK Zadra. Vrijeđanje na nacionalnoj i rasnoj osnovi, a konačno i gađanje bananama i staklenom bocom igrača u 21.stoljeću smatramo skandaloznim i apsolutno neprihvatljivim ponašanjem, te pozdravljamo odluku sudaca da se ovakva utakmica prekine u 65.minuti. Želimo napomenuti kako je utakmica bila otvorena za gledatelje,te kako je minimum obaveza od strane organizatora bilo angažiranje zaštitarske službe i osiguravanje svih sudionika javnog događaja. Nogometni teren trebao bi biti mjesto nulte tolerancije na bilo kakav oblik diskriminacije. Očekujemo hitno očitovanje uprave NK Zadar o nemilim događajima na današnjoj utakmici i mjerama koje će poduzeti kako se ovakve scene na nogometnim tribinama više nikada ne bi ponovile Također, nadamo se adekvatnoj reakciji Hrvatskog nogometnog saveza kao krovne nogometne organizacije, kao i reakciji nadležnih institucija - stoji u priopćenju.

