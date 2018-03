Sramotan napad Nelsona: 'Cro Cop je opet na suplementima'

Samo se želim vratiti u ring i pobijediti Cro Copa. Treba mi ta pobjeda, što se više borim, to sam bolje plaćen, a želim i osvetiti svog prijatelja King Moa kojeg je Mirko pobijedio u Rizinu, rekao je idući protivnik Mirka Filipovića, Roy Nelson.

S Big Countryjem Mirko se bori 25. svibnja u Londonu, a u Bellator ulazi samo za tu jednu borbu i to upravo zbog revanša za poraz u UFC-u krajem 2011. godine. No, dok Mirko nikad ne 'pljuje' po svojim protivnicima, oni koji ime između ostaloga grade i na javnim istupima, ne štede nikoga, makar ti istupi bili i nevjerojatno sramotni, pa čak i glupi.

Roy Nelson was surprised to get rematch with Mirko Cro Cop, who he says is "back on the special supplements," at #Bellator200 https://t.co/fvuR3FcBMn