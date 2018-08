Sramotne scene u Kini: Igrač rasistički izvrijeđao Dembu...

Proteklog vikenda odigrano je 16. kolo kineske Super lige, a najupečatljivija je ostala utakmica između Changchun Yataija i Shanghai Shenhua, no nažalost ne po rezultatu već po sramotnim događanjima na travnjaku.

U centru zbivanja bio je bivši igrač Chelseaja i Bešiktaša Demba Ba koji je potpuno poludio nakon što ga je protivnički igrač vrijeđao na rasnoj osnovi.

Naime, u 77. minuti Demba je napravio jedan faul nad Tan Tianchengom zbog čega je uslijedila kratka prepirka između igrača koja je ubrzo i prekinuta te se nastavilo s igrom.

Međutim, iako se činilo kako se sve smirilo, problemi su tek nastali. Dok se golman Changchuna pripremao vratiti loptu u igru, na centru je došlo do žustrog obračuna između Dembe i Zhang Lija jer je Zhang navodno bivšem igraču Chelseaja poručio: 'Ti si crnac'.

Dembi se to nikako nije svidjelo te je omalenog Kineza uhvatio rukama za vrat i objašnjavao mu neke stvari, a situaciju je smirio Zhangov suigrač Pejčinović.

Nakon utakmice svoje viđenje oko toga svega dao je i trener Shehune Wu Jingui koji je osudio Zhanga.

- Kineska liga ima igrače različitih boja kože, ali svi se moramo međusobno poštivati i ne smije biti nikakve diskriminacije. Ne znam kako da se smirim nakon što je Zhang pokazao takvo nepoštovanje prema našem igraču.

Osim trenera, i sam klub je osudio Zhanga te zatražio od saveza da ga se kazni.

Demba Ba is offended by racism wordings from Changchun Yatai player Zhang Li. CFA should take serious disciplinary actions!! #saynotoracism pic.twitter.com/xqGJ54LWrw