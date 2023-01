Sramotni Dana White ošamario suprugu na dočeku Nove: Ma mi smo prošli mnoga s*anja skupa

Predsjednik UFC-a, najpoznatije borilačke organizacije na svijetu, Dana White (53) fizički je napao suprugu tijekom novogodišnje proslave u Meksiku.

Foto: BrightSide/Screenshot

Na videu koji se pojavio na društvenim mrežama, vidljivo je da White razgovara sa suprugom držeći je za ruku nakon čega mu je 'odgovorila' šamaranjem, a on joj je uzvratio nekoliko puta.

Sramotan i nevjerojatan potez prvog čovjeka UFC-a brojne je šokirao, a nakon incidenta se se pokušao opravdati.

- Supruga i ja bili smo vani za proslavu Nove godine i nažalost, to se dogodilo. Ja sam jedan od onih, a čuli ste me dosta puta kako to govorim, koji se zalaže da se na žene ne smije dizati ruka, a sada pričam o tome. U braku smo gotovo 30 godina, znamo se od 12. te smo očigledno prošli kroz neka sr*nja zajedno. Imamo troje djece i ovo je jedna od situacija koja je užasna. Sramota me i trenutačno smo više zabrinuti za djecu - rekao je White pa dodao:

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

- Trenutačno smo fokusirani na obitelj. Ljudi će imati mišljenje o ovome i većina će biti točna. Pogotovo u mom slučaju. Nikad ne smiješ dizati ruku na ženu. Moja supruga i ja se volimo, dugo smo zajedno. Ovo je samo jedna od nesretnih situacija.

Svjedoci koji su te noći bili u klubu istaknuli su da su oboje bili pijani prije fizičkog obračuna, a incident je trajao manje od jedne minute nakon čega su se tenzije smirile te su nastavili sa slavljem.

White je priznao da je svemu kumovao alkohol, ali da to nije opravdanje. Kasnije se oglasila i njegova supruga koja je za TMZ potvrdila njegove riječi.

