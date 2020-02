Sraz mladih napadača: Mbappe i Haaland startaju u Njemačkoj

NAJAVA

U osmini finalaI Borussia i Parižani zabijaju jako puno golova i imaju prvoklasne igrače. S jedne strane Sancho, Haaland i Reus, a s druge Neymar, Icardi i Mbappé. Naravno, ova druga trojka izgleda puno zvučnije, ali ne treba podcjenjivati mlađariju iz Dortmunda.

Norvežanin Haaland pokazao je da može zabiti svakome, a Sancho se polako probija među najbolje igrače svijeta i pitanje je kada će promijeniti radno mjesto.

Lucien Faivre neće računati na Reusa i Brandta što je velik udarac za njega, a Thomasu Tuchelu se vraća Neymar što je još veći udarac za njemačku momčad.

Taj san Lige prvaka i dalje te prisutan u Parizu, a nadaju se da ove godine mogu napokon do naslova. Arapski šeici uložili su brojne milijune u klub i sve to zbog osvajanja klempavog trofeja, ali on do sada nije ugledao Park Prinčeva. No Neymar i društvo smatraju kako je napokon došlo vrijeme i za to.

Prijenos susreta možete pratiti od 21 sat na PlanetSport 2.