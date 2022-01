Sad krećem u Australiju jer sam dobio izuzeće i spreman sam živjeti i disati tenis idućih nekoliko tjedana natjecanja, slavodobitno je objavio Novak Đoković prije dva dana.

Za nastup na prvom ovosezonskom Grand Slamu uvjet je bilo obavezno cijepljenje, no Novak je zatražio pa onda i dobio medicinsko izuzeće zbog kojeg ima pravo ući u Australiju bez potvrde o cijepljenju. No, za njega su pravi problemi zapravo započeli po dolasku u Melbourne.

Lokalne vlasti države Viktorije, čiji je Melbourne glavni grad, nisu mu odobrile ulazak u zemlju jer nije cijepljen, a potom nije podnio odgovarajući zahtjev.

Đokovićev tim je napravio veliku grešku i navodno aplicirao za pogrešnu vizu, koja ne podržava medicinsko izuzeće za cijepljenje. Čak deset sati proveo je na aerodromu u 'imigracijskom pritvoru', oduzeli su mu mobitel te ga odvojili od ostatka tima. Savezna carinska služba kontaktirala je vladu države Viktorije, kada je Đokovićev tabor uočio pogrešku, navode dnevne novine The Age. Ali ovaj zahtjev je odbijen, kaže Jaala Pulford, ministrica države Viktorije.

- Savezna vlada nas je pitala podržavamo li zahtjev za vizu Novaka Đokovića za ulazak u Australiju. Nećemo odobriti ovaj zahtjev. Uvijek smo bili jasni u dvije točke, podnošenje zahtjeva za vizu je preduvjet savezne države - objasnila je na Twitteru.

Australci su donijeli odluku o deportaciji srpskog tenisača, ali njegov odvjetnički tim je uložio žalbu na Saveznom okružnom sudu, a do tada se Novak nalazi u hotelu Park. Đokovićeva žalba na odluku o deportaciji mogla bi biti poznata tijekom jutra, ali postoji mogućnost da se sve oduži i do ponedjeljka. Pokušalo se sve riješiti i političkim putem, reagirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. ali bez uspjeha.

Dakako, vijest o deportaciji najboljeg svjetskog tenisača je postala vijest dana u svjetskim medijima. Neki smatraju da je isključivo njegova krivica jer je znao da se mora cijepiti i da nitko ne smije imati privilegije, a u Srbiji su ovu situaciju nazvali najvećim skandalom svih vremena.

- Australijo, stidiš li se? Novak je prije dvije godine poslao pomoć za požare, a sada ste ga izbacili iz države. Ova bruka živi dovijeka! - napisao je Kurir.

Đoković je nakon cijele drame proživljene na aerodromu maknuo Australian Open iz svog rasporeda. Turnir počinje 16. siječnja, ali sve je vjerojatnije da na njemu nećemo vidjeti ponajboljeg tenisača u povijesti koji je u Melbourne osvojio čak devet Grand Slam naslova, od ukupno 20.

- Čime je najbolji tenisač svijeta ovo zaslužio - pita se srpski Blic.

Čim je objavio kako je dobio medicinsko izuzeće, javile su se australske vlasti koje su mu poručile kako će sve dobro pročešljati i da očekuju od njega dokaze. Upravo zbog toga srpska javnost smatra kako je ovo sve riječ o prljavoj političkoj igri i političarima koji su htjeli na Novaku pokazati koliku moć imaju.

Novak je smješten u hotelu Park gdje se nalazi i 46 imigranata. Informer je to popratio ovim riječima:

- Novi skandal u režiji Australaca. Novaka smjestili u rupu zajedno s 46 imigranata.

Upravo ispred tog hotela, koji je udaljen svega tri kilometra od glavnog teniskog centra, okupili su se njegovi navijači koji prosvjeduju i traže od vlasti da puste Novaka. No, sve se odužilo. Đokovićevi odvjetnici traže pravni lijek kako bi ishodili vizu za njega, no prema svemu sudeći, to će se jako teško dogoditi. Vjerojatnost da nastupi na Australian Openu je minimalna.