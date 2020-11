Srbi će zbog budalaštine ostati bez izbornika u finalu play-offa

Ljubiša Tumbaković krivac je za kasni početak utakmice Srbija - Mađarska u Ligi nacija prošlog mjeseca u Beogradu, a Uefa ga je zbog toga opalila po džepu i suspendirala za supervažan meč

<p>Uefin je protokol, znaju to mnogi klubovi i nacionalni savezi koji organiziraju međunarodne utakmice, vrlo rigorozan i često ne dopušta ni najmanje odstupanje. A ono se dogodilo <strong>srpskoj nogometnoj reprezentaciji</strong> u utakmici protiv <strong>Mađarske</strong> u Ligi nacija 11. listopada.</p><p>Srbi su, naime, kasnili na početak utakmice odigrane na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, u kojoj su Mađari pobijedili 1-0 golom <strong>Borberta Könyvesa</strong>, i tako prekršili Uefin pravilnik. Krivac za to je, kažu iz Uefe, izbornik <strong>Ljubiša Tumbaković</strong> (68), koji je očito predugo zadržao igrače u svlačionici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska trenirala u Maksimiru</strong></p><p>Disciplinci su na prošlotjednom <a href="https://editorial.uefa.com/resources/0262-10bb97dea827-34629b8be1bc-1000/cedb_website_decisions_-_panel_-_27.10.2020.pdf" target="_blank">zasjedanju</a> kaznili srpski savez zbog toga s <strong>20.000 eura</strong>, ali i aktivirali prošlogodišnju uvjetnu kaznu te <strong>suspendirali</strong> srpskog izbornika za prvu iduću Uefinu utakmicu. Kažnjen je i on osobno s 5000 eura, a novac moraju uplatiti u 90 dana.</p><p>A ta prva iduća utakmica za Srbiju doista je sudbonosna: finale doigravanja za Europsko prvenstvo protiv Škotske 12. studenoga u kojoj se, na domaćem terenu, mogu plasirati na prvi Euro pod sadašnjim imenom.</p><p>Posljednji su put Srbi na EP-u sudjelovali davne 2000. kao Jugoslavija i ispali u četvrtfinalu. Škota na Euru, pak, nije bilo još dulje, od 1996. i turnira u Engleskoj, gdje su ispali u grupnoj fazi.</p><p>Podsjetimo, baš će Srbija ili Škotska, koje će igrati na Marakani u četvrtak idući tjedan od 20.45, biti posljednji sudionik skupine D na Euru, u kojoj su Engleska, Hrvatska i Češka.</p><p>"Vatreni" će s njima odigrati utakmicu trećeg kola grupne faze u Glasgowu 22. lipnja iduće godine nakon okršaja s <strong>Englezima</strong> na Wembleyu 13. lipnja te utakmice protiv <strong>Češke</strong> na Hampden Parku 18. lipnja.</p><p>Umjesto Tumbakovića, glavni operativac za vrijeme utakmice s otočanima tako bi trebao biti njegov prvi pomoćnik, Crnogorac <strong>Aleksandar Janković</strong>.</p>