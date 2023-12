Srbi pobijedili Barakude u posljednjoj utakmici pred Euro. Na poluvremenu je bilo 7-0?!

Sljedeće godine zaljubljenici u vaterpolo živjet će kao u raju od siječnja do kolovoza. Za to vrijeme odigrat će se Europsko i Svjetsko prvenstvo te Olimpijske igre. Za početak, pravi spektakl sprema se u Hrvatskoj od 4. do 16. siječnja kada će se u našoj domovini opet igrati Euro!

Pokretanje videa ... Vaterpolisti slavili zlato | Video: Tomislav Gabelić 24sata

Hrvatska je 'pet do 12' preuzela domaćinstvo nakon što je postalo jasno da Netanya neće moći ugostiti najbolje europske reprezentacije zbog izraelsko-palestinskog sukoba. Tko je mogao i pomisliti da će Barakude europsko zlato koje su osvojili u Splitu u kolovozu 2022. godine braniti baš u Hrvatskoj. U prvom krugu naši reprezentativci će igrati u Dubrovniku, a Zagreb će ugostiti završnicu.

Hrvatska izgubila u generalnoj probi pred Euro

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski vaterpolisti okupili su se još početkom prosinca. Od tada, uz manje pauze, marljivo bruse formu i uigravaju se za Euro na kojem je, naravno, cilj zlatna medalja. Posljednja dva dana izabranici Ivica Tucka proveli su na pripremama u Beogradu, a u petak navečer su odigrali posljednju pripremnu utakmicu. I nisu se najbolje proveli.

Srbija je pobijedila 13-8, a ono što posebno zbunjuje je prvo poluvrijeme u kojem su slavili 7-0! Naravno, ovaj rezultat baš ništa ne znači. Prijateljske utakmice i služe za testiranje forme i novih taktičkih postavki.

Foto: LISA LEUTNER

Kako god, drame ni straha nema. Vjerujemo kako će izbornik Tucak izvući pouke i na Europskom prvenstvu predstaviti Hrvatsku u najboljem svjetlu. Kao onomad iz Splita kada smo pokorili Europu.

Podsjetimo, naši vaterpolisti prvenstvo otvaraju 4. siječnja protiv Španjolske. Dva dana kasnije čeka nas Francuska, a skupinu ćemo zaključiti 8. siječnja protiv Crne Gore koja nas je izbacila sa SP-a.