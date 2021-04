Nažalost, Dinamova europska bajka završila je u četvrtak porazom od Villarreala. No, nema nikakvog žala jer su 'modri' imali još jednu povijesnu europsku sezonu.

Dogurali su čak do četvrtfinala Europske lige te na tome putu srušili snažni Tottenham i pospremili u blagajnu 12 milijuna eura, što će sjajno doći klubu u ovim kriznim vremenima. No, Dinamo nije igrao samo za sebe. Igrao je za cijeli HNL. Borio se za europski koeficijent, nadali smo da će otići što dalje i zasjesti na 15. mjesto koje bi nam donijelo dva kluba u Ligi prvaka, jednog u EL i dva u Konferencijskoj ligi u sezoni 2022/2023, no na to ćemo morati još malo pričekati.

Naša liga je tako ostala na koeficijentu od 26.275 i ovu sezonu završila na 18. mjestu. Ispred nas su Česi i Srbi, a Cipar drži to toliko željeno 15. mjesto koje donosi pet klubova u europskim natjecanjima.

Ispadanje Dinama i Slavije posebno je obradovalo Srbiju i Cipar. Cipar će tako sezonu sigurno završiti na 15. mjestu s 27.750 bodova, a i Srbi imaju razloga za slavlje. Ostali su na 16. mjestu i zadržali prednost ispred hrvatske i češke lige, a ako tako ostane i nakon sljedeće sezone, to znači da srpski prvak u sezoni 2022/2023 neće morati u prvo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka, već u drugo.

- Srpski nogomet može konačnu odahnuti: Dinamo i Slavia porazima obradovali Zvezdu i Partizan - pišu srpski mediji.

Naravno, teško je nešto prognozirati jer se mora odigrati još sljedeća sezona, a i tada može doći do promjena u poretku, što ovisi o plasmanima klubova iz Cipra, Srbije, Češke, Hrvatske i ostalih zemalja. A to znači da i za nas još ništa nije gotovo jer je 15. mjesto i dalje itekako dohvatljivo. No kako bi bili sigurniji u to, morat će još netko od naših klubova 'potegnuti' uz Dinamo.

Upravo zbog sjajnih rezultata zagrebačkog kluba u europskim natjecanjima prethodnih godina, naša liga je prije dvije sezone skočila na 15. mjesto i HNL je ove sezone imao čak pet predstavnika u Europi, od toga dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka te tri u Europskoj ligi.

Nažalost, Hajduk, Lokomotiva i Osijek ispali su u kvalifikacijama, Rijeka se probila u grupnu fazu gdje je u jakoj konkurenciji zauzela posljednje mjesto. Dinamo nas je vukao koliko je mogao.

Zbog lošijih rezultata naših ostalih klubova, hrvatski koeficijent je pao pa je HNL u studenom skliznuo na 19. mjesto na ljestvici i ugrozio svoje šanse za 15. mjesto. Bez dva kluba u Ligi prvaka za sezonu 2021/2022 smo ostali u prosincu 2019. godine kada je Dinamo ispao u grupnoj fazi Lige prvaka. To je značilo da ćemo od sljedeće sezone opet imati četiri predstavnika u Europi, odnosno samo jednog u Ligi prvaka, te tri u Konferencijskoj ligi. U Europskoj ligi, koja je smanjena na 32 kluba, nećemo imati nikoga.