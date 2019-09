Srbi su osvojili peto mjesto na SP-u, Đorđević podnio ostavku

Točno je što su mediji pisali. Odlazim, rekao je Aleksandar Đorđević (52) nakon što je Srbija pobijedila Češku u utakmici za peto mjesto na Svjetskom košarkaškom prvenstvu u Kini (90-81).

"Orlovi" su očekivali puno, puno više od Mundobasketa. Smatrali su se prvim favoritima za zlato, no Argentinci su ih grubo prizemljili u četvrtfinalu (97-87).

Dobili su potom Amerikance, a sad i Čehe, no to im je drugi najlošiji plasman od raspada bivše Jugoslavije nakon 11. mjesta 2006.

- Rekao sam to igračima, red je i vrijeme. To je to. Nije bilo razgovora o mom nastavku, na meni je da se povučem i znam da kad se čovjek treba povući. Odlazim u trenutku kad nismo došli do cilja. To sam odlučio prije SP-a, ali nije u redu sad o tome govoriti. Nije bilo lako - kazao je Saša.

Đorđeviću je ugovor istekao po završetku Svjetskog prvenstva, a prvi favorit za novog izbornika je Igor Kokoškov (47), čovjek koji je napravio čudo da Slovenijom osvojivši zlato na EuroBasketu 2017. Đorđević se pak vraća u Virtus Bolognu, za koju je potpisao u ožujku ove godine. Izbornik Srbije bio je od 2013.

Srbiju je do pobjede protiv Češke predvodio Bogdan Bogdanović s 31 košem, dok je Nikola Jokić dodao 14 skokova uz po sedam ubačaja i asistencija. Kod Češke je najefikasniji bio Patrik Auda sa 16 poena, a Ondrej Baldvin je ubacio 12 uz 10 skokova.

Foto: Reuters/PIXSELL

Ranije u subotu SAD je osvojio sedmo mjesto pobjedom protiv Poljske 87-74 (28-14, 19-16, 16-25, 24-19). Donovan Mitchell je sa 16 koševa predvodio Amerikance, dok je Mateusz Ponitka ubacio 18 za Poljake.

U nedjelju su na rasporedu utakmice za odličja, od 10 sati će Australija i Francuska igrati za broncu, dok je od 14 sati na programu finale između Argentine i Španjolske.