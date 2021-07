Hrvatski gimnastičar Tin Srbić izjavio je u subotu da su mu kvalifikacije preče na Olimpijskim igrama u Tokiju bile jedno od najtežih natjecanja u karijeri.

- Bilo je prije kvalifikacija dosta nervoze. Bilo je naporno, jako rano smo se morali probuditi i doći u dvoranu tri sata prije nastupa, tako da je dio zagrijavanja i čekanja bio dosta napet. Bilo mi je to iskreno jedno od najtežih natjecanja u karijeri. Imao sam dosta vremena da budem sam sa sobom. I onda ide sto misli kroz glavu, što će biti ako padnem, što će biti ako doskočim krivo, pa budem deveti, što će biti ako uđem u finale, što će biti… No, na kraju krajeva, sve se svelo na to da dođeš gore, kažeš si idem dati sve od sebe i to je to - rekao je Srbić, koji se plasirao u finale s ocjenom 14.633, čime je zauzeo treće mjesto u kvalifikacijama.

- Trebat će mi malo vremena, da prespavam. Zato je možda dobro da imamo između kvalifikacija i finala tako puno vremena, deset dana, da mi se malo ovaj dio slegne. Čekao sam cijeli život, imao sam san da odem na Olimpijske igre, a sad evo odjednom - bum, ušao sam u olimpijsko finale kao treći. Prekrasan je to osjećaj, jako sam ponosan - dodao je.

U vježbu nije ušao kako to inače radi.

- Krenuo sam u vježbu malo nervozno, ali kad sam iščupao svoja četiri puštanja, malo me to smirilo i uspio sam privesti vježbu kraju. A doskok je bio možda i najbolji u karijeri, rekao bih savršen. Jednostavno, u tom trenu je adrenalin neopisiv. Nekako sam bio uvjeren da je to dovoljno za finale, a pogotovo kad sam vidio ocjenu.

Kvalifikacije je najbolje odradio Japanac Daiki Hashimoto (15,033), ujedno i najbolji višebojac kvalifikacija koji je i svoj Japan odveo s prvim mjestom u momčadsko finale. Bolji od Tina bio je još samo Kazahstanac Milad Karimi s 14.766, a mjesto u finalu imaju i Amerikanac Brody Malone (14,533), Rus Nikita Nagornji (14,466), Japanac Takeru Kitazono (14,433), Australac Tyson Bull (14,433) te Nizozemac Bart Deurloo (14,400).

No, u finalu neće biti velikana Japanca Koheija Uchimure i Nizozemca Epkea Zonderlanda.

- Nije toliko iznenađenje tko je u finalu, već tko nije. Uchimura, pa Zonderland, koji je imao problema s formom, nema niti jednog Kineza, Švicarca Bräggera. Neki favoriti su podbacili, ali zato su tu neki drugi koji su dobili visoke ocjene, Hashimoto, Karimi, Malone, mislim da je finale po mjeri Olimpijskih igara. Mislim da su oni koji su u najboljoj formi i ušli u finale. Bit će jako napeto - rekao je Srbić.

- Moja mama je prenervozna kad nastupam i javila se tek sat i pol nakon što sam odradio vježbu. Čestitala mi je, a uz čestitku ona uvijek pošalje sliku našeg psa Zdenka - kazao je najbolji hrvatski gimnastičar.

Do finala ga dijeli deset dana, a Tin Srbić najavljuje jaču vježbu za finale.

- Puno je to vremena. Radit ću sigurno na treninzima novu, jaču vježbu koju ću raditi u finalu. Sve ovo između je manje bitno. Što god da ću raditi, bit će mi OK. Nerealno je, uživam i hvala svima što su me pratili, što su navijali.

Njegov trener Lucijan Krce bio je zadovoljan nakon kvalifikacija.

- Još sam uzbuđen, ne mogu još vjerovati što smo napravili. Ali, mislim da je Tin danas zasluženo na trećoj poziciji. Kad je odvježbao nisam znao procijeniti koliko je to dobro, po kojem kriteriju će suci suditi. Ali, dobio je visoku ocjenu, zasluženo. Ostaje nam sada dalje pripremati se za finale i planiramo ići s njegovom najjačom vježbom od 6.5 i nadamo se najboljoj izvedbi.