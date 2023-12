Srbić i Jana Malčić najbolji su sportaši Zagreba, nagrade i Sinkovićima, rukometašima...

Na svečanoj večeri Sportski je savez grada Zagreba okupio svoje najbolje sportaše te nagradio najuspješnije u 2023. godini.

Konkurencija je, kao i uvijek, bila žestoka, a laureati su:

Pokretanje videa ... Tin Srbić uzeo srebro na Svjetskom prvenstvu | Video: 24sata/reuters/pixsell

Tin Srbić sportaš godine

Gimnastičar ZTD-a Hrvatski sokol europski je prvak, svjetski doprvak i ukupni pobjednik Svjetskog kupa na preči. Nakon turbulentne 2022. u kojoj se tražio u novim vježbama i ostao bez finala na tri velika natjecanja, ove se godine vratio u velikom stilu. Prvi naslov europskog prvaka vratio mu je vjeru i samopouzdanje, a odličnu izvedbu je pokazao i na Svjetskom prvenstvu, gdje je među osam finalista bio jedini Europljanin. Završio je na 2. mjestu iza najboljeg gimnastičara današnjice, Japanca Hashimota. Ujedno je osigurao nastup na OI, te se u miru može pripremati za Pariz.

Dodajmo da je u osam velikih finala Tin Srbić osvojio čak sedam medalja. Onaj jedini put bez medalje bilo je 4. mjesto na SP-u.

Sportaš Zagreba postaje četvrti put! Samo je Ivica Kostelić ispred Tina sa šest naslova sportaša Zagreba.

Jana Malčić sportašica godine

Plesačica Plesnog kluba Spin dvostruka je europska pojedinačna prvakinja u umjetničkim plesovima u disciplinama Modern i Jazz, te europska prvakinja u paru s Doroteom Domović u disciplini Jazz.

S tri zlatne medalje na Europskom prvenstvu 19-godišnja Jana zaslužuje ponijeti titulu najuspješnije sportašice Zagreba u 2023.

Martin i Valent Sinković najuspješniji par, posada ili štafeta

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Veslači HAVK-a Mladost sedmi su put postali europski prvaci i ukupni su pobjednici Svjetskog kupa u dvojcu na pariće. Olimpijske igre osigurali su svjetskim srebrom u dvojcu na pariće, ali će svoj put prema trećem olimpijskom zlatu kročiti zaveslajima u dvojcu bez.

U svojoj prebogatoj riznici imaju 21 medalju s OI, SP i EP, od čega 15 zlata, 5 srebra i jedna broncu.

Otkad je 2015. u Zagrebu uvedena ta kategorija, jedini su dobitnici braća Sinković!

RK Zagreb momčad godine

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prvak Hrvatske i pobjednik Kupa Hrvatske, sudionik Lige prvaka. Rukometaši Zagreba osvojili su dvostruku krunu; prvaci Hrvatske postali su 31. put u isto toliko izdanja ovoga natjecanja (osim 2020., kada je zbog pandemije korona virusa Prvenstvo prekinuto).

Kup Hrvatske osvojili su 29 puta, a jedini su zagrebački klub koji je stalni sudionik najjačeg europskog klupskog natjecanja, Lige prvaka.

Do dvostruke krune došli su pod vodstvom Slavka Goluže, da bi, zbog lošeg starta u ovosezonskoj Ligi prvaka, Golužu naslijedio iskusni trener lokosica Nenad Šoštarić. No zbog Šokinih problema s leđima uzde je preuzeo pomoćni trener Andrija Nikolić, Zagreb je živnuo i eto ga trenutačno na 6. mjestu skupine A Lige prvaka. Nastavak je u veljači, s vjerom u osminu finala našega prvaka.

RK Zagreb postaje najbolja momčad grada 15. put po čemu su apsolutni rekorderi u svim kategorijama.

HAOK Mladost ekipa godine

Osvajačice dvostruke krune i četvrte u Srednjoeuropskoj (MEVZA) ligi. Djevojke sa Save osvojile se Prvenstvo Hrvatske šesti put zaredom, ukupno 18. put! Koliko su bile nadmoćne, govori podatak da u posljednje dvije sezone nisu izgubile niti jedan meč u domaćem prvenstvu!

A u šest i pol godina, u Domu odbojke nanizale su 82 pobjede zaredom. Osvojile su i Kup Snježane Ušić, ukupno 12. Kup Hrvatske. Po svemu sudeći, i ove će se godine na oba fronta voditi borba između gradskih rivalki Mladosti i Dinama.

Na međunarodnoj sceni mladostašice su izborile play off CEV Kupa u kojem će igrati protiv francuske ekipe Levallois Paris St. Cloud u siječnju sljedeće godine.

Najboljom zagrebačkom ženskom ekipom HAOK Mladost postaje 12. puta, najviše u ženskoj konkurenciji.

Mirela Šikoronja Ivančić i Lucijan Krce najuspješniji treneri

Mirela Šikoronja Ivančić trenerica je Anđele Mužinić Vincetić, s kojom radi gotovo 15 godina. Godinama je naša najuspješnija trenerica i bude li sve teklo prema planu, zasigurno će Anđelu dobro spremiti za ono što im nedostaje: paraolimpijsko zlato.

Lucijan Krce trener je olimpijca Tina Srbića. S olimpijskim srebrom u Tokiju 2021. Lucijan i Tin završili su jedan ciklus u kojem su ostvarili gotovo sve svoje snove. A zatim je došla promjena pravilnika što je značilo nove vježbe za Tina i turbulentna 2022. Da su na kraju uspjeli, dokazuje ova godina u kojoj je Tin postao europski prvak, pobjednik Svjetskog kupa na preči, a srebrnom medaljom na Svjetskom prvenstvu osigurao je i nastup na OI u Parizu.

Trofej SSGZ-a (nagrada za životno djelo)

Branko Omazić (paraatletika) - dugo bi trajalo brojanje svih zasluga ovoga čovjeka za rad s osobama s invaliditetom. Ukratko, u svojih 70 godina života, Omazić je čak 50 posvetio radu i rehabilitaciji osoba s invaliditetom, njihovu osposobljavanju i zapošljavanju, te radu u sportu, osobito u atletici. Osnivač je i predsjednik AKOSI Agram (sada Paraatletski klub Agram), jednog od najtrofejnijih klubova u RH, osnivač Hrvatskog atletskog saveza osoba s invaliditetom, dugogodišnji član IO Hrvatskog paraolimpijskog odbora, dobitnik najvećih državnih nagrada za područje sporta: prošle godine nagrađen je i u Bruxellesu, a konačno ove godine u Zagrebu dobiva i Trofej za životno djelo.

Ivica Klaić (taekwondo) - kao sportaš višestruki je državni prvak, osvajač medalja na međunarodnim natjecanjima, olimpijac iz Seula '88.; ovaj rođeni Zagrepčanin jedan je i od najtrofejnijih trenera, sa sportašima je osvojio više od 50 seniorskih te više od 20 medalja u mlađim uzrastima na najvećim međunarodnim natjecanjima. Bivši je trener ženske i muške nacionalne vrste kao i vojne reprezentacije, a kao klupski trener pripremao je Sandru Šarić za OI u Pekingu 2008. s kojih se Sandra vratila s broncom oko vrata.

Saša Martinić (rukomet) - ovaj rođeni Zagrepčanin bio je dugogodišnji rukometni djelatnik, 35 godina radio je kao tehnički tajnik u Zagrebačkom rukometnom savezu, gdje je zapravo bio „dobri duh“ toga saveza. Jedan je od osnivača rukometne škole "Mali medvjed", a danas, iako u mirovini, i dalje je aktivan kao rukometni sudac i nadzornik suđenja.

Herman Vukušić (stolni tenis) - bio je dugogodišnji trener Vjesnika 1970.-83., pobjednik kupa sajamskih gradova 1972., pobjednik Kupa prvaka 73., 74. i 76.; njegovi igrači Šurbek, Stipančić, Čordaš osvojili su 11 medalja na SP-ima i 27 na EP-ima. Zanimljivo je da je kao trener Vjesnika, sa spomenutim legendama, ostvario 123 pobjede u nizu što je svojevrsni Guinnessov rekord. Treba naglasiti da je prije 30 godina Herman Vukušić sa Slobodanom Langom predvodio humanitarni konvoj "Bijeli put za Novu Bilu", nastojeći spasiti živote ljudi koji su u Novoj Bili mjesecima bili u potpunom vojnom okruženju.

Godine 1994. dobio je nagradu za životno djelo Franjo Bučar, a danas je dopredsjednik GSTK Zagreb.

Nikola Dragaš - legenda hrvatskog kuglanja, najbolji hrvački kuglač svih vremena, trostruki svjetski prvak, osvajač 16 svjetskih medalja, 7 svjetskih kupova, 3 europska kupa, 32 naslova prvaka biše države, 12 naslova prvaka Hrvatske. Svjetski rekord je držao 12 godina, i to su impresivne brojke o sportskim uspjesima Nikole Dragaša. Bio je predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba u dva mandata, pokretač turnira „Kuglom protiv pušenja“, a danas, u svojoj 80-toj, Dragaš radi kao volonter, tajnik, rekreativac u Kuglačkom klubu Medveščak 1958, čiji je član od 1971.

Nikola Dragaš bio je prvi proglašeni sportaš Zagreba 1976.

Godišnja nagrada SSGZ-a

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Marko Golubić (taekwondo) - svjetski je seniorski prvak u taekwondou u kategoriji do 74 kg. Drugi nakon Filipa Grgića 2007. Nakon što je u tri navrata na velikim natjecanjima zapeo na korak do medalje Marko je ove godine otišao do kraja pobijedivši u finalu srpskog predstavnika Takova. Godinu završava kao vodeći borac na rang-ljestvici do 74 kg. Dolazi iz „olimpijske“ Dubrave, pa se nadamo da će sljedeće godine i Marko imati prigodu postati olimpijac.

Katarina Klarić (savate) - ove je godine osvojila dvije velike medalje. Titulom svjetske juniorske prvakinje okitila se u disciplini combat, u kojoj je postala i prvakinja Hrvatske. No ova 20-godišnjakinja je do medalje došla i u seniorskoj konkurenciji: broncu je osvojila na Europskom prvenstvu u disciplini assaut. Članica je Savate kluba Kraljevec, a upravo iz istočnog dijela grada - Sesveta i okolice - dolaze naši najbolji savate borci.

Ante Čutura (karate) - dugogodišnji karate djelatnik. Višestruki prvak Hrvatske i bivše države, trener i izbornik hrvatske muške i ženske reprezentacije. Pokretač studentskog karatea. Ove je godine s karate reprezentacijom zagrebačkog sveučilišta osvojio šest medalja zahvaljujući čemu se Sveučilište u Zagrebu nalazi u vrhu europskog poretka.

Auto klub Cro Dakar team tri godine zaredom organizator je WRC Croatia Rallyja, a o kvaliteti organizacije dovoljno govori podatak da i sljedeće godine u travnju WRC Rally dolazi u Hrvatsku. Radi se o jednom od 13 rallyja iz WRC serije, najveće nakon Formule 1, a ovaj zagrebački ove je godine pratilo oko 400 tisuća gledatelja uživo te oko 88 milijuna putem TV ekrana diljem svijeta.

Goran Čolak (ronjenje) - višestruki svjetski prvak i rekorder u ronjenju, vlasnik čak 22 svjetska rekorda. Nakon tri godine pauze, član DPS Zagreb, ove je godine osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u fizički najkompleksnijoj disciplini – dinamika bifins (dvije peraje), uz postignuti svjetski rekord, a tome je dodao i brončanu medalju u disciplini dinamika monofin. Iako s punih 40 na leđima, Goran nastavlja svoj pohod na nove rekorde.

Priznanje najuspješnijoj parasportašici i parasportašu, te gluhim sportašima

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Anđela Mužinić Vincetić (Parastolnoteniski klub Zagreb) - Članica Parastolnoteniskog kluba Zagreb na Europskom prvenstvu u Sheffieldu okitila se sa čak tri odličja. Prvi put u karijeri osvojila je zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji sa smo jednim izgubljenim setom, a europska prvakinja je postala i u paru sa svojom dugogodišnjom kolegicom Helenom Dretar Karić, i to peti put zaredom. Do treće, brončane medalje, Anđela je došla u mješovitom paru s Tomislavom Špaljom. Ove je godine u srpnju zasjela na 1. mjesto svjetske rang-ljestvice u kategoriji 3, a europskom titulom osigurala je nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu!

Fran Skračić (SKIR Zagreb) - Član Streljačkog kluba invalida rada Zagreb osvojio je srebrnu medalju u gađanju zračnom puškom 10m ležeći te brončanu 10m sjedeći na Svjetskom prvenstvu u streljaštvu za slijepe i slabovidne održanom u Peruu. Fran je prošlogodišnju svjetsku broncu u ležećem stavu pretočio u srebro, a nadamo se da će uskoro doći vrijeme da s trona skine višestrukog svjetskog prvaka Španjolca Solabarrietu.

Laura Štefanac (ZSSG) - Dvostruka pobjednica na Olimpijskim igrama gluhih, ove je godine obranila europsko zlato u bacanju koplja. Odlične rezultate postiže i kao članica Kvarnera u kategoriji čujućih pod vodstvom slovenskog stručnjaka Hajnšeka koji je Saru Kolak doveo do olimpijskog zlata. Laura je i vlasnica svjetskog rekorda u bacanju koplja u kategoriji gluhih.

RK Silent - članovi rukometne reprezentacije gluhih (Ivica Terzić, Kristijan Živković, Leonardo Vučak, Antonio Rozić, Vedran Jakovljević) – rasadnik je okosnice hrvatske muške reprezentacije gluhih. Čak petorica članova kluba okitila su se ove godine svjetskim zlatom. Hrvatska reprezentacija gluhih višestruki je europski i svjetski prvak, te peterostruki olimpijski pobjednik. Upravo rukometaši Silenta čine okosnicu reprezentacije i najzaslužniji su za njene velike uspjehe.