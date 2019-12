Srbić i Sandra najbolji sportaši, Modrić dobio posebnu nagradu!

Još jedna uspješna sportska godina dolazi svome kraju, a tako se redaju i nagrade. Hrvatski olimpijski odbor je na tradicionalnoj godišnjoj večeri nagradio najuspješnije hrvatske sportaše, najveće promicatelje hrvatskog sporta i Hrvatske te najveće nade naše zemlje.

Iako je Sandra Perković ove sezone bila u nešto skromnijem izdanju u odnosu na prošle godine kada je osvajala medalje kao na traci, hrvatska bacačica diska uspjela je uhvatiti broncu na Svjetskom prvenstvu u Dohi i tako je osvojila čak 20. medalju u karijeri. To joj je donijelo i novu titulu najbolje hrvatske sportašice! Sandra je završila ispred taekwondoašica Kristine Tomić i Doris Pole.

- Hvala lijepa na još jednoj nagradi, ovo je osma, pa drugi ljudi ne moraju brojat i gledati tuđa posla. Želim svima sretan Božić i uspješnu novu godinu. U Riju smo napravili čudo, osvojili brojne medalje, a mislim da u Tokiju možemo osvojiti još više. Moramo pokazati svima da smo mi Hrvati i da smo najbolji kada je najteže.

- Vratila sam se s priprema iz Splita. Sljedeće godine su Olimpijske igre, to je cilj i tamo moraš ostvariti svoj rezultat. Bili smo u Tokiju, vidjeli smo se gdje ćemo se pripremati. Imam svoje tajne želje koje bi htjela ispuniti u Tokiju, a to ne želim govoriti. Samo zdravo tijelo i zdrav duh - poručila je Sandra

Giovanni Cernogoraz je prošle sezone osvojio nagradu za najboljeg sportaša, ali ovaj put je dobio svog nasljednika. Gimnastičar Tin Srbić još jednu je kalendarsku godinu ostavio u lijepom pamćenju. Odradio je fantastičnu sezonu u kojoj je osvojio srebro na Svjetskom i Europskom prvenstvu u gimnastici na preči i utabao si put prema Olimpijskim igrama gdje se nada novoj medalji. U leđa mu gledaju taekwondoaš Ivan Šapina te veslač Damir Martin. Tinu je ovo druga nagrada za najboljeg sportaša.

- Prije dvije godine je sve bilo iznenada. Tada sam samo došao, pokupio to i otišao spavat. Već nekoliko godina imam kontinuirane rezultate i mislim da je ovo zasluženo. Prije dvije godine sam sanjao o Stuttgartu gdje sam osvojio srebro. Poslije Njemačke nisam znao što da radim sa samim sobom, jer sam svoj san o Olimpijskim igrama ostvario i bio sam prazan. Sada mogu samo sanjati o OI. Samo neka je zdravlja, sve ostalo će lako.

Laskavu titulu najuspješnije ženske ekipe dobila je Hrvatska kuglačka reprezentacija koja je na ljeto osvojila zlato na Svjetskom prvenstvu u Češkoj, dok je nagradu za najbolju mušku ekipu odnijela vaterpolska reprezentacija. Barakude su nas i ovo ljeto prionule uz male ekrane osvojivši broncu na SP-u u Južnoj Koreji. Predaha nema, naše vaterpoliste već u siječnju čeka EP.

Barakude se nalaze u Australiji na pripremama za Euro, ali Ivan Krapić i Anđelo Šetka su odsutni zbog ozljede pa su oni večeras primili nagradu u ime cijele momčadi. Nagradu im je uručio legendarni vaterpolist Dubravko Šimenc.

- Čast mi je što predstavljam momke koji su daleko od svojih kuća za vrijeme blagdana. Nadam se da ćemo mi brzo ozdraviti i njima se priključiti - rekao je Anđelo Šetka, a Krapić je dodao:

- Na EP-u imamo priliku da uhvatimo zalet za Tokio i da ćemo tamo doći do medalje.

Amerikanci imaju braću Bryan, Španjolci braću Gasol, Englezi legendarnu braću Charlton, a Hrvati braću Sinković. I probajte pogoditi tko je odnio titulu za najbolji sportski par? Pa oni naravno! Fantastični Sinkovići su u ovoj godini osvojili zlato na EP-u u Švicarskoj u dvojcu bez kormilara te na SP.-u u Austriji u istoj disciplini. Njihov trener Stipe Bralić osvojio je za najboljeg trenera.

- Osjećamo se spremni za sljedeće veliko natjecanje u Parizu, a Tokio još gledamo u daljini. Bit ćemo obojica spremni za Pariz. Nesalomljiv je Bralić. Danas smo trenirali i bio je uz nas. Kada mi vidimo njegov duh, onda i mi moramo povući. Pa on biciklira dnevno 40 km - rekao je Martin Sinković.

Njihov trener Stipe Bralić poznat je po čvrstoj disciplini, ali upravo je to i dovelo braću do svjetskog vrha. Godinama su s njim, a je li bar malo mekši sad?

- Malo je mekši nego prije hahaha. Nije ništa, trebalo je njemu nekoliko godina da nam vjeruje u potpunosti. Baš mi je drago da je i on dobio nagradu. Mi smo baš dobitna kombinacija otpočetka. Dat ćemo sve od sebe na Olimpijskim igrama u Tokiju, cilj nam je zlato, prijelaz u novu disciplinu pokazao se jako dobar i pokušat ćemo obraniti zlato iz Rija. Sigurno da postoji strahopoštovanje prema nama, ali to neće pomoći. Samo trening i rad. To je u jednu ruku dobru, a nekada ti dođe da se opustiš. To nije dobro. Cijene nas protivnici, ali to nam neće pomoći da pobijedimo. Nego samo rad i disciplina - poručio je brat Valent.

Posebna nagrada završit će u rukama Luke Modrića, no za koji tjedan. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije dobio je nagradu za najvećeg promicatelja Hrvatske u svijetu, a laskavo priznanje je umjesto njega primio njegov otac Stipe.