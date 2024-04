Srbić i Ude u finalu Europskog prvenstva, Aurel Benović otpao

Od šestorice hrvatskih predstavnika na Europskom prvenstvu u gimnastici, koje se održava u talijanskom Riminiju, finala su uspjeli izboriti Tin Srbić na preči i Filip Ude na konju s hvataljkama. Aurel Benović nastupao je na parteru i preskoku, no nije se uspio plasirati među najboljih osam. Od tri mlada hrvatska gimnastičara na konju s hvataljkama najbliže finalu bio je Liam Rabić.

Tin Srbić je bez velikih problema osigurao je nastup u finalu na preči, završio je peti u kvalifikacijama s ocjenom 14.333. Tijekom same izvedbe bilo je nekoliko sitnih pogrešaka, kod saskoka je hrvatski gimnastičar napravio iskorak, no u ni jednom trenutku plasman u finale nije bio upitan.

- Još jedno veliko finale, četvrto europsko. Bilo je stvarno jako dobro, jako sam se dobro zagrijao, dobro ušao u vježbu. U sredini nastupa bilo je malih problema na jednom elementu gdje su mi se podlaktice malo zgrčile i zaključio sam da je najpametnije završiti vježbu. Spreman sam za puno jaču vježbu s kojom ću ići u finalu - rekao je nakon nastupa Srbić.

Najbolji u kvalifikacijama na preči bio je Ukrajinac Ilija Kovtun s ocjenom 14.600. Posljednji od hrvatskih predstavnika tijekom srijede nastupao je najstariji među njima Filip Ude. Od početka do kraja vježba je tekla bez pogrešaka. Izvedba je bila sjajna sa zasluženo visokom ocjenom 14.766 čime je Ude zauzeo četvrtu poziciju.

- Izdržao sam pritisak, bilo je teško, borim se s dvostrukom mlađim dečkima. Sa skoro 38 na leđima sam dobio tako visoku ocjenu. Napravio sam najbolju vježbu ove godine, bolju nego i na treninzima. Ponosan sam na sebe i sretan, nadam se da će u finalu sve ispasti onako kako treba - rekao je Ude.

Bolji su od njega u kvalifikacijama bili Ukrajinac Verniajev, Irac Mc Clenaghan i Nizozemac De Munck.

Aurel Benović nakon Svjetskog kupa u Dohi i izborenih Olimpijskih igara u Italiju je stigao umoran. Osjetilo se to u njegovim nastupima tijekom srijede. Na parteru je završio 23. s ocjenom 13.800. Na preskoku je napravio veliku pogrešku kod prvog skoka. Trebao je to biti skok startne ocjene 5.6, no nedostajala je jedna rotacija od 360 stupnjeva, a na kraju je pri doskoku uslijedio i pad. Drugi skok je izveo na visokoj razini, ali zbog prvog skoka ostao je bez finala.

- Nakon Dohe i izborenih Olimpijskih igara osjećao sam se emocionalno prazno i fizički iscrpljeno. Dao sam sve od sebe, potrudio sam se koliko sam mogao. Ne preostaje mi ništa drugo nego okrenuti se pripremama za Olimpijske igre - naglasio je Benović.

Na konju s hvataljkama osim Filipa Udea nastupila su još trojica hrvatskih gimnasatičara: Mateo Žugec, Marko Sambolec i Liam Rabić. Najbliže finalu bio je Rabić koji je dobio ocjenu 14.100 i završio trinaesti. Sambolec je zauzeo 26. poziciju, dok se Žugec smjestio na 57. mjestu.

Finala po spravama slijede u petak (parter, konj s hvataljkama, karike) i subotu (preskok, ruče, preča).