Hrvatsku mušku gimnastičku reprezentaciju u četvrtak na Europskom prvenstvu u švicarskom Baselu očekuje nastup u kvalifikacijama, a nastupit će Tin Srbić na preči, Filip Ude, Jakov Vlahek i Marko Sambolec na konju s hvataljkama te Aurel Benović i Filip Boroša na parteru.

Od prethodnog europskog prvenstva, održanog u turskom Mersinu, prošla su tek četiri i pol mjeseca, a od tamo su se hrvatski gimnastičari vratili s tri srebrna odličja - Filip Ude na konju s hvataljkama, Aurel Benović na parteru te Tin Srbić na preči, što mu je bilo drugi uzastopni naslov europskog doprvaka, nakon srebra iz Szczecina 2019.

- Prvo natjecanje ove sezone i odmah Europsko prvenstvo, što je malo čudno. Ići ću sutra u kvalifikacijama vježbu koju sam radio u Mersinu u finalu, start 6.2. Planiram ući u finale da u njemu onda radim 6.5 i da probam opet napasti medalje - izjavio je najbolji hrvatski gimnastičar u ovom trenutku Srbić, koji u Mersinu nije bio zadovoljan osvojenim srebrnim odličjem jer je konkurencija bila okrnjena.

- Ne bih se ovaj put žalio da opet bude srebro ako bi ispred mene bio netko tko me stvarno zaslužio pobijediti. U dobroj sam formi. Trenirao sam jako dobro, pogotovo nakon Mersina i činjenice što me Tvorogal pobijedio. To me motiviralo da se tako nešto ne ponovi na ovako velikim natjecanjima - rekao je 24-godišnji Zagrepčanin te dodao:

- Prije Basela nismo imali nijedno veće natjecanje, neki Svjetski kup, što mi ne odgovara, ali kako meni, tako i drugima. Ja idem s vježbama koje sam u zadnje 2-3 godine puno puta napravio na natjecanjima i na treninzima, ne idem ništa specijalno novo. Zapravo, istina je da ću prvi put u finalu raditi 6.5. Naravno, ako uđem u finale. To nije vježba koju nisam nikada radio, radim je već godinu dana na treninzima, spreman sam za nju. Neću najavljivati najsjajnije odličje, ali očekujem medalju.

Osvajač olimpijskog srebra na konju s hvataljkama, 34-godišnji Filip Ude već je veteran europskih prvenstava.

- Nemam pritisak što branim srebro. Pokazao sam da mogu. Već dugi niz godina sam u gimnastici, ovo mi je 16. seniorsko EP i moram priznati da sam ponosan na sebe. 35 godina uskoro na leđima, a borim se s duplo mlađima od sebe. I još sam konkurentan. A rekao sam sebi dok god sam konkurentan i dok znam da mogu osvojiti medalju na velikom natjecanju, trenirat ću i truditi se nešto napraviti - rekao je Čakovčanin.

U kvalifikacijama će Ude nastupiti s vježbom u kojoj je početna ocjena 6.0 ili 6.1, a plasira li se u finale, za subotu priprema nešto posebno - najtežu vježbu iz svog repertoara.

- Ako hoću rezultat, moram pojačati vježbu u finalu. Nema puno ljudi koji imaju start 6.5 i koji to mogu odraditi, zato je u finalu sve moguće. Jako sam dobro trenirao, u formi sam. Uvijek sam fizički spreman, jedino se to nekada psihički zna malo poljuljati. Ali, prema treninzima koje odrađujem, mislim da ne bi trebalo biti nekih problema.

U Mersinu je svoje prvo europsko odličje u seniorskoj konkurenciji osvojio i 20-godišnji Aurel Benović, a novi nastup na EP-u dočekuje u odličnom raspoloženju.

- S obzirom na cijelu ovu situaciju s pandemijom i strogim epidemiološkim mjerama, super sam spreman. Čak sam uspio i napredovati u ova četiri mjeseca od Mersina koji je za mene bio idealan. Moje prvo europsko finale i odmah srebrna medalja. Volio bih i ovdje potvrditi svoju kvalitetu. Imam malo problema s ozljedom desnog zgloba na nozi, pokušao sam to zaliječiti koliko sam mogao od Mersina do Basela. Nije mi baš do kraja pošlo za rukom, ali nadam se da neće stvarati veće probleme - najavio je svoj nastup Osječanin koji je u Baselu planirao nastupiti i u preskoku, ali je zbog spomenutih problem sa skočnim zglobom odustao.

- Jedan kiks na preskoku, samo jedna greška da se dogodi, može me skupo stajati da se još više ozlijedim. Nećemo ovaj put riskirati. Idem samo parter. Želim sebi i cijeloj našoj ekipi puno sreće u kvalifikacijama, a onda u finalu borbu za medalje - poručio je Benović.

Kvalifikacijska natjecanja u četvrtak započinju u 10 sati, a završavaju u večernjim satima. Finala na konju s hvataljkama i parteru su na rasporedu u subotu, s počecima u 13.30 i 14.10, a već prema tradiciji, nedjeljnim finalom na preči, koje će započeti u 15 sati, bit će zaključeno Europsko prvenstvo.