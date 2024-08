Srbić: Ovo je Dan pobjede za sve, ali ne i za mene. Žao mi je, idem se sad u sobu isplakati...

Tin Srbić nije uspio obraniti srebro iz Tokija na Olimpijskim igrama u Parizu. U finalu preče, Srbić je pao na sredini vježbe, izgubivši hvat, te je udario glavom i laktom. U finalu u kojem su pala šestorica od osmorice finalista, Srbić je završio posljednji s ocjenom 11,333. Nakon neuspješnog nastupa, Srbić je za HRT otkrio kako je sve izgledalo iz njegove perspektive.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:08 Srbićevi susjedi i prijatelji pratili nastup u kvartovskom kafiću u Dubravi | Video: 24sata Video

- Vidio sam kako ide finale, nešto čudno se događa s prečom. Prošlo mi je kroz glavu da si smanjim ocjenu kako bi bio siguran jer su svi počeli padati. Počelo je dobro, ništa savršeno, ali u ovakvom finalu bi to bilo zlato. Dogodio se pad, a nisam siguran da sam na svim vježbama imao takav pad. Toliko dobro sam sve izveo, ali kad sam trebao dočekati preču, bila je daleko od mene. Pao sam na lakat i užasno me boli. Žao mi je što se to dogodilo na ovaj dan. Svi ćete biti sretni, a ja idem plakati u sobu, ali nastavljam dalje. Ne možeš se ustati ako se prije toga nisi pošteno razbio - rekao je Srbić.

Hrvatski gimnastičar je ušao u vježbu kao pretposljednji, znajući da su četvorica finalista pala prije njega. Da je odradio vježbu bez veće greške, vjerojatno bi se našao na podiju, ali nije uspio. Srbić je istaknuo da je današnji dan obilježila serija grešaka koje se ne viđaju često u ovoj disciplini.

Artistic Gymnastics - Men's Horizontal Bar Final | Foto: Hannah McKay

- U deset dana sam imao jednu grešku, zagrijao sam se savršeno, toliko mi je bilo lagano, bio sam prelagan. Imam puno tehničkih elemenata, a kad si prelagan, odletiš predaleko. Dečki koji su išli s nekim sigurnijim vježbama su danas pobijedili. Ja nisam htio biti papak i išao sam s najboljim što imam. Ovo nije kraj, bit ću tužan, sakrit ću se negdje da me se ne vidi, isplakati i idemo dalje, čeka me LA.

Organizacija natjecanja nije bila savršena, jer su natjecatelji trebali prvotno početi s natjecanjem prije 14 sati, no to se prolongiralo, pa je tako Tin nastupio sat vremena kasnije od očekivanog.

- Danas je bio dan koji se ne ponavlja često. Imali smo jako dugo čekanje i to je jedan od razloga zašto je bilo toliko padova u doskocima, a meni se to dogodilo kod hvatanja preče. Danas jednostavno nije išlo. Dan je pobjede, ali ne za mene - kazao je Srbić.

Srbić je priznao da se osjeća razočarano i da ima osjećaj da ne zaslužuje odmoriti.

- Teško je nakon ovog, imam osjećaj da ne zaslužujem ni odmoriti. Loš dan, ljudima se događaju i gore stvari nego što se meni dogodilo. Probat ću dati sve od sebe da bude sve bolje - dodao je.

Za kraj, Srbić je pozdravio sve hrvatske osvajače medalja do sada u Parizu i svima čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

- Htio bih se zahvaliti Valentu, Martinu, Barbari i Miranu. Svima u Hrvatskoj koji su me na ovaj, za nas prekrasan, dan gledali, meni je žao što im ga ja još nisam uljepšao. Nadam se da takve stvari u budućnosti nikad više nećemo morati slaviti - zaključio je Srbić.