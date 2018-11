Srbiću izmakla medalja: 'Užas, suci su me namjerno oštetili...'

Mislim da su me suci namjerno oštetili kako bi Amerikanac uzeo broncu, kazao je najbolji hrvatski gimnastičar i prošlogodišnji osvajač svjetskog zlata iz Montreala Tin Srbić, koji je u subotu u finalu Svjetskog prvenstva u katarskoj Dohi osvojio četvrto mjesto na preči.

U finalu posljednje sprave na ovogodišnjem Svjetskom gimnastičkom prvenstvu najbolji je sportaš Hrvatske, Tin Srbić s osvojenom ocjenom 14.500 zauzeo četvrto mjesto i ostao bez medalje.

Svjetski prvak ponovno je postao "leteći Nizozemac“ Epke Zonderland (15.100). Srebro je pripalo Japancu Koheiu Uchimuri, dok je treći bio Amerikanac Samuel Mikulak (14.533). Tinu je prečaška bronca tako pobjegla za 0.033 boda zahvaljujući neujednačenom kriteriju kod sudaca.

- Nažalost, netko uvijek mora biti četvrti, a to sam ovaj put bio ja. Mislim da su me suci namjerno oštetili kako bi Amerikanac uzeo broncu. Žao mi je što to rade i što nam pokušavaju uništiti snove, ali neće uspjeti! Napravio sam najbolje što sam mogao svoju novu vježbu, vježbu koju sam izvodio prvi put na natjecanju, i to odmah u finalu Svjetskog prvenstva. Zadovoljan sam svojim nastupom i ponosan sam na to kako sam odradio ovo finale. Nadam se da su svi u Hrvatskoj uživali. Završilo je i ovo finale i napokon idemo doma - kazao je nakon osvojenog četvrtog mjesta bio Tin.

Tinu Srbiću ovo je bilo drugo finale na njegovom drugom Svjetskom prvenstvu.

- Ovaj rezultat mi je još jedan pokazatelj da sam i dalje u svjetskom vrhu bez obzira na ozljede koje su sada već iza mene. Sada se okrećem novim izazovima - kvalifikacijama za Olimpijske igre koje su mi krajnji cilj. Ovo će mi samo dati još više snage da budem još i bolji.