Srbija potopila Hrvate, morat ćemo igrati utakmicu više...

Hrvatski vaterpolski 20-godišnjaci odradit će "utakmicu više" na Svjetskom prvenstvu u Kuvajtu. U izravnom dvoboju za prvo mjesto skupine Hrvati su izgubili od svojih vršnjaka iz Srbije (6-11), pa će protiv Japana u ponedjeljak ujutro (7.00 po hrvatskom vremenu) odlučivati hoće li u osminu finala kao drugoplasirani ili trećeplasiran. Srbi će, pak, imati dan odmora s već osiguranim plasmanom u četvrtfinale.

Ništa se strašno nije dogodilo, izbornik Joško Kreković nije pretjerano ni zazivao scenarij po kojemu bismo prošli odmah u četvrtfinale jer to sa sobom nosi i određene zamke. Lagan protivnik, a to će ako pobijedimo Japan biti Brazil, u osmini finala ne mora uopće biti otegotna okolnost, štoviše.

Međutim, malo je ipak strašan konačan rezultat jer, osim što od velikih rivala nikad nije lijepo izgubiti, još je manje vrlo uvjerljivo, 5 razlike. Srbija u ovom uzrastu toliko bolja definitivno nije, ako uopće i jest ikako.

No opet ćemo se vratiti na priču o boljem hodu kroz turnir, pa i o (pod)svjesnoj igri u nižoj brzini ili izostanku kojeg decibela više s hrvatske klupe za razliku od one protivničke. Iako, ni to ne može biti opravdanje za igru u kojoj je bilo previše grešaka, krivih dodavanja i nerezonskih udaraca. Srbi su, mora se priznati, djelovali kudikamo organiziranije, tečnije.

Uostalom, rezultat to najbolje govori. Za prvog protivnika u nokaut-fazi i to će biti dovoljno, ili bi barem trebalo biti, ali za dalje... Mora bolje! Ma, već od sutra protiv Japanaca s malim genijem u vodi Yusukeom Inabom. Taj će "mali" uskoro birati klub...

Svjetsko prvenstvo U-20:

Srbija - Hrvatska 11-6 (4-2, 2-2, 2-2, 3-0)

Srbija: Gavrilović, Branković, Barać (1), Nešić (1), Stanojević (1), Mitrović, Vučinić (4), Cvetković, Martinović, Šulc (3), Pijevančić, Radović (1), Mišović

Hrvatska: Jurlina, Malenica, Kreković, Vrdoljak (3), Bajić (1), Kržić, Solje, Herceg, Penava (1), Biljaka, Žuvela (1), Paparić, Sunara