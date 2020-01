Srbija u šoku: Bivši igrač Reala naručio ubojstvo Kovačevića?!

Bivši srpski nogometaš Darko Kovačević prije dva tjedna preživio je atentat u Ateni, a prema pisanju srpskog Telegrafa njegov pokušaj ubojstva možda je naručio Kovačevićev bivši suigrač Raul Bravo!

Kako pišu talijanski mediji, Kovačević je možda doznao nešto o namještanju utakmica iako su grčki mediji ranije sugerirali da je ovo djelo srpske mafije. Bravo je i inače poznato lice u svijetu namještanja utakmica. Bio je jedan od jedanaesteroice uhićenih u velikoj akciji španjolske policije kada su uhićeni i kapetan Valladolida Borja Fernandez kao i predsjednik Huesce Agustin Lasaosa.

Kovačevića su početkom godine dvojica zatekla ispred njegovog doma u ateni. Nijedan metak nije ga pogodio, no on se ozlijedio u pokušaju da izbjegne metke. Ipak, njegovo zdravstveno stanje u redu je, a je li to samo nastavak problema u koje upada Bravo, ubrzo će se doznati.

- Vidio sam čovjeka kako izlazi iz automobila i prilazi mi s uperenim pištoljem. Instiktivno sam se bacio udesno, a onda je pucao prema meni, otrčao, ušao u vozilo i nestao - rekao je Kovačević.

Bravo je bio njegov suigrač u Olympiacosu i to pune dvije godine, u periodu od 2007. do 2009. Uz Olympiacos, nosio je i dres Real Madrida, Leedsa, Vallecana i drugih...