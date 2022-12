Srbin nahvalio Hrvate, Brazilce iskritizirao: 'Na što oni sliče...'

Bivši srpski nogometaš Rade Bogdanović (52) koji slovi kao jedan od najzanimljivijih nogometnih analitičara, komentirao je pobjedu Hrvatske protiv Brazila te je objasnio zbog čega su izgubili.

- Brazil je otputovao. Richarlison nam je zabio gol, a mi smo ga digli u nebesa. To je najgori centarfor koji je igrao do 1994. godine poslije Ronalda, Romarija, Rivalda, on nam igra nogomet. Ma idi, molim te - rekao je Bogdanović nakon čega je iznio zanimljivu teoriju:

- Znate li zašto je Brazil izgubio? Zato što je na autobusu hrvatske reprezentacije pisalo ‘obitelj’, a oni su prije tri dana blajhali kosu. Pogledaj na što sliče, onaj Richarlison, Neymar. Oni su se brinuli o frizurama - objasnio je Bogdanović u svom stilu.

Podsjetimo, Hrvatska će u polufinalu igrati protiv Argentine koja je slavila protiv Nizozemske također nakon raspucavanja penala, a utakmica je prema rasporedu u utorak od 20 sati.

