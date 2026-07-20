Srebro im ne znači baš ništa! Španjolci su pripremili čudo od dočeka, a u Argentini ga nema

Argentinska nogometna reprezentacija napustila je SAD nakon poraza od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva, a igrači i stručni stožer odlučili su da po povratku u domovinu neće biti organizirano masovno slavlje, objavili su u ponedjeljak argentinski mediji. Prema pisanju dnevnika Clarin, ispred hotela u kojem je reprezentacija bila smještena u New Jerseyju tijekom noći okupio se tek manji broj navijača i novinara kako bi ispratio svjetske doprvake.

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List navodi i da je izbornik Lionel Scaloni oko jedan sat iza ponoći sam šetao hotelskim parkiralištem te pritom plakao, pozivajući se na izjave dvojice navijača koji su se nalazili ispred hotela.

Predsjednik Argentinskog nogometnog saveza (AFA) Claudio Tapia ukrcao se s dijelom reprezentacije u autobuse koji su krenuli prema zračnoj luci John F. Kennedy u New Yorku, odakle su dva čarter zrakoplova poletjela prema Buenos Airesu. U jednom su bili igrači, stručni stožer i članovi saveza, dok je drugi bio namijenjen članovima obitelji i dužnosnicima.

Kapetan Lionel Messi nije otputovao s reprezentacijom. Prema ranijoj najavi AFA-e, dio igrača nakon finala ostao je u Sjedinjenim Državama ili je otputovao prema europskim odredištima kako bi se priključili svojim klubovima ili započeli odmor. Među njima su Messi, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz i Juan Musso.

Foto: Evan Vucci

AFA je u priopćenju zahvalila navijačima na potpori tijekom cijelog Svjetskog prvenstva, istaknuvši da je reprezentacija ponovno stigla do finala zahvaljujući zajedništvu igrača i podršci navijača.

Istodobno je argentinska vlada odustala od ranije najavljenog državnog praznika i masovnog dočeka reprezentacije. Nakon konzultacija s AFA-om i predstavnicima momčadi odlučeno je da igrači i stručni stožer ne žele organizirano slavlje.

U zračnoj luci Ezeiza reprezentaciju će dočekati tek predstavnici zračne luke i počasna straža saveznih snaga, bez nazočnosti članova vlade. Nakon toga reprezentativci će se uputiti u trening-centar AFA-e u Ezeizi, odakle će svaki nastaviti prema vlastitom odredištu.

Foto: Jeenah Moon

Argentinski predsjednik Javier Milei prethodno je reprezentaciji stavio na raspolaganje predsjedničku palaču Casa Rosada za eventualni doček te najavio mogućnost proglašenja državnog praznika na dan proslave, no od toga se odustalo nakon što je reprezentacija poručila da ne želi organizirati javno slavlje.