Koliko muke, koliko nervoze, koliko strepnje, no na koncu i koliko sreće za Zlatka Dalića i njegove momke, koliko sreće za krcati Poljud, koliko sreće za cijelu Hrvatsku i sve Hrvate diljem svijeta. Minimalna, no posve zaslužena pobjeda izborena pred sam kraj susreta, označila je erupciju oduševljenja i slavlja na krcatom Poljudu, Hrvatska se plasirala na Svjetsko prvenstvo iduće godine. I to kako, imali smo 20 udaraca prema Safanovu, a na koncu mu je presudio njegov suigrač Kudryashov. Autogol vrijedan tri boda i pobjede koja nas vodi u Katar, u obranu srebra osvojenog u Rusiji prije četiri godine.