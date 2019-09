Sretan rođendan, kapetane! Tri boda u Bakuu za 'pravi' poklon

Hvala svima na čestitkama i lijepim željama. Tu sam već skoro 14 godina i možda samo dva, tri rođendana nisam slavio ovdje. Drago mi je što mogu slaviti s vama, rekao je Luka Modrić.

Kapetan je danas napunio 34 godine, a rođendan je proslavio u, izuzmemo li obitelj, najdražem krugu, drugoj obitelji - reprezentaciji.

Rođendanske želje, s profesionalne strane, uvijek su mu bile da napravi nešto veliko u najdražem, hrvatskom dresu. I ostvarile su se. Prošli, 33. rođendan, dočekao je kao viceprvak svijeta i najbolji ovozemaljski igrač.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Za ovaj, 34. poželio je plasman i uspjeh na Europskom prvenstvu, a veliki korak prema ispunjenju želja može napraviti danas, kad će reprezentaciju izvesti na Bakcell Arenu. U Lukinim godinama od reprezentacije su se oprostili Darijo Srna, Davor Šuker, Aljoša Asanović, Igor Štimac i Zvonimir Soldo, dok je Zvonimir Boban Hrvatskoj rekao zbogom s 31 godinom. Luka ima 34 i ne pomišlja na odlazak.

- Uživam i guštam igrati za reprezentaciju i bit ću tu dok god budem mogao. Nakon Rusije, kad su mislili da je idealan trenutak da se oprostim, ja sam odlučivao srcem. Najveća čast mi je igrati za Hrvatsku, najbolje i najljepše se osjećam kad igram za Hrvatsku. To nije nikakva floskula. A znate što sam sve prošao - rekao je hrvatski kapetan.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vodit će Hrvatsku i na Euru

A prošao je sve. Od igrača za kojeg su rekli da je premalen i presramežljiv da bi igrao nogomet do dana kad je momčad bila otuđena od naroda. Pristupom i srcem sve nas je kupio. Pokazao je to nebrojeno puta, pokazao je to i u Slovačkoj, kad je letio terenom. Pokazao je to i u Rusiji kad je otišao u besmrtnost.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Otišao je među one koje zovemo samo imenom. A to su najveći. Goran, Janica, Dražen i Luka. On je duša i tijelo ove momčadi, da ste samo vidjeli s koliko je mirnoće uoči Slovačke, na zagrijavanju, objašnjavao Bartolecu i Vlašiću da igraju hrabro i da se ne boje, sve bi vam bilo jasno.

- Kad igrate s Lukom, sve se čini lagano, nema straha - rekao je nakon velike pobjede u Trnavi strijelac prvoga gola Nikola Vlašić. Naravno. Kad imamo Luku, ne trebamo se bojati nikoga. Arhitekt, genije, stroj, čarobnjak. Nogometni ljubimac svijeta. Veličinu maloga Luke u Rusiji je prepoznao cijeli svijet, kad je u njihovim očima bio voljeniji i poštovaniji od Ronalda i Messija. U našim je to oduvijek bio.

Foto: BENOIT TESSIER

Postao je najbolji igrač na svijetu, lider velikog Real Madrida, klasa za sva vremena. Cijeli mu se svijet naklonio prošle godine. Slavio je u svim važnim svjetskim izborima. I bit će nam teško kad jednog dana više neće nositi dres reprezentacije. Jer nikad nitko tako nije letio terenom te s toliko lakoće i mirnoće rješavao i najteže situacije. Stoga, uživajmo dok možemo. Uživajmo u našem geniju. Sretno, kapetane! Povedi nas na Euro, a onda dogodine i do novog povijesnog rezultata.