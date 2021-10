Stigao je na klupu 'vatrenih' kao vatrogasno rješenje prije četiri godine, a danas ga pamtimo kao ponajvećeg izbornika u povijesti naše reprezentacije. Kao tinejdžer je iz rodnog Livna trbuhom za nogometnim kruhom krenuo u svijet, danas slavi 55. rođendan. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Drugi na svijetu, Zlatko Dalić!

Prema vlastitim riječima kao nogometaš nije bio 'ništa posebno'. Ali je kao igrač uspio. Igrao za Hajduk, Varteks, Cibaliju, Velež, Budućnost...

Prije 12 godina dobio je otkaz u Rijeci, nije znao engleski. Ali je i u inozemstvu kao trener uspio. Kad se u listopadu 2017. tražio novi izbornik svačija prva želja bio je Matjaž Kek. Ali posao je dobio 'Dala' pa, ne uspio nego tek zbog sudačkih kikseva ostao bez naslova svjetskog prvaka!

Upornost, snalažljivost, marljivost, skromnost. Učenje, rad na sebi, iskrenost i otvorenost prema ljudima s kojima radi i koje vodi. Oslonac i ishodište u obitelji i vjeri.

Koja sijeda više krasi zaliske, imao je brojne ponude nakon SP-a, ali 'Dala' je ostao isti i kad je bio asistent velikome Miroslavu Blaževiću u Varaždinu i nakon što je vodio Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva. I to sve zbog poniznosti, nevjerojatne mirnoće kojom odiše i vjere koja ga pokreće.

- Cijelo moje djetinjstvo vezano je uz crkvu. Zajedno s mojim prijateljima iz djetinjstva se i dalje družim i to je sve utjecalo na mene. Dvije, tri godine hodao sam na ivici, bilo mi je jako teško i tada mi je pomogao kućni odgoj i vjera. Moj cilj je bio ostvariti nešto u životu, ne osramotiti roditelje. To je mala sredina, gdje ljudi sve komentiraju ako netko nije uspio i to me održalo na životu. Moju cijelu karijeru kao profesionalni nogometaš sam igrao na korektnom nivou. Bio sam zahvalan klupski igrač koji je mogao to odraditi, možda sam mogao upasti u reprezentaciju. Ali nisam zaslužio. Završio sam karijeru s 34 godine. Naišao sam na jako puno situacija, a kad pogledam, sve je to sjajno i lijepo. Put koji nije bio lagan, puno puta sam bio pred zidom koji sam mislio da ne mogu preskočiti. Vjerovao sam u svoj rad, bio sam pred zidom, ali uspio sam. Uz pomoć Boga i roditelja sam se uspio izvući iz teških situacija - rekao je Zlatko Dalić.

Ne možeš voditi zvijezde Reala, Intera, Bayerna, Chelseja ako nisi pošten prema njima i sam prema sebi. Ne možeš uspjeti kao šef jednom Modriću, Rakitiću, Brozoviću, Mandžukiću ili Perišiću ako nemaš znanja.

Mnogi pričaju o ljubavi prema šahovnici i trobojnici, a Hrvatsku zapravo ne osjećaju nikako drukčije nego oportunistički. Zlatko Dalić ne srlja u patetiku kada stavi ruku na srce dok grmi 'Lijepa naša'. I to zna svatko tko je u životu sa njim prozborio više od dvije-tri riječi. Dečko iz Livna rodio se i živi s tom ljubavlju.

Kad je dobio poziv iz HNS-a nije ga zanimao ni ugovor, ni plaća. Nije uopće mislio da ima ikakve šanse postati izbornik. A kad je nemoguće postalo moguće presretan je sjeo u auto, uhvatio volan u ruke, krenuo u avanturu i svaki svoj izbornički zavoj odvozio tako da je Hrvatskoj donio radost koju prije SP u Rusiji ni sanjali nismo.

Četvrtina zemlje zbila se na Trg i razlila ulicama voljenog Zagreba, od zračne luke do pozornice. Bili smo kao jedno, bili smo ono što uvijek možemo biti.

- Nismo u tome omjeru očekivali taj doček, bili smo tužni zbog poraza u finalu, ta tuga je bila sve dok nismo došli u Hrvatsku. Kad su nas Migovi dočekali, kad smo vidjeli što se događa po cijeloj Hrvatskoj. Jednom u životu čovjek doživi tako nešto ili nikada. To je okidač koji nam govori kako se moramo postaviti. To je bilo najveće okupljanje nakon Domovinskog rata. Ovo je bilo spontano, bilo je to okupljanje i revolucija. Sumnjam da će se to ikada ponoviti u Hrvatskoj - rekao je jednom prilikom.

Dalić statistički nije najbolji izbornik. Štoviše, izbornik je s najviše poraza na klupi Hrvatske i prosjekom pobjeda nižim od Bilića, Čačića, Štimca, Kovača i Jozića. Pod njegovim vodstvom reprezentacija prima 1,36 golova po utakmici, po čemu je čak i najgori!

S druge strane, Zlatko Dalić Hrvatsku je odveo do svjetskog srebra, jedini je izbornik uz Ćiru i Bilića koji je "vatrene" vodio na dva velika natjecanja, jedini je uz Ćiru na dva velika natjecanja prošao skupinu, a za mjesec dana slavit ćemo ga, vjerujemo, kao prvog izbornika s tri velika natjecanja. A obojica su proveli više vremena na klupi Hrvatske. Rekorder Ćiro je na klupi 'vatrenih' proveo ukupno 2680 dana, Bilić 2167, a Dalić 1461, no i dalje broji...

Obavio je dio smjene generacija, obavit će i ostatak te priče. Napravio je čudo od uspjeha, ali nitko ga ne sluša kada priča o stadionu dostojnom reprezentacije. Stadionu kojeg nema.

Sretan rođendan, izborniče. Nek' je zdravlja, a onda nas odvedi na Svjetsko prvenstvo u Katar kao šlag na kraju ove sjajne priče koju si napravio u reprezentaciji. Puno zdravlja i... još jedno finale.