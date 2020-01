Sretno, 'barakude'! Otvorilo se sve, s Grcima za polufinale...

TKO NAM PRIJETI?

- I protiv Rumunja se istaknuo njihov najbolji šuter Konstantinos Genidounias sa šest golova, on na desnoj strani i kapetan Ioannis Fountoulis na lijevoj su njihovi najopasniji i najbolji igrači uz Evgeniosa Gounasa i Alexandrosa Papanastasioua iz Juga. Dva centra Christodoulos Kolomvos i Konstantinos Mourikis su uz naše centre najbolji centarski par na turniru, a igra Grka je specifična. Igraju jako strpljivo, jako dobro znaju iskoristiti svoje prednosti i skriti svoje mane, rade jako malo pogrešaka, strpljivo grade napad do zadnjih sekunda, čekaju da protivniku padne koncnetracija, i uvijek nađu načina kako ugurati loptu do svojih centara - rekao nam je Anđelo Šetka pa dodao:

- Manjak visine nadoknađuju pokretljivošću i odličnom igrom u obrani. Uski su i pokretljivi, pokrivaju zonom sve pozicije i dobro blokiraju vanjski šut. Najveći problem su im vratari, Olympiacos je bio na vrhu Europe dok je rupe krpao naš Pavić, no Grci nemaju golmana tog nivoa, i to im je veliki problem. Što se tiče ljevaka, tu se krpaju, no svakako da je to jedna neobičnost u modernom vaterpolu.

Dakle, naši znaju većinu toga o Grcima, ali i oni o nama. No vjerojatno svatko od izbornika ima neku skrivenu kartu u rukavu koja bi ih mogla odvesti u polufinale.

Riječ je o jako čvrstoj momčadi s plitkom obranom, a već su u prethodnim susretima protiv nas pokazali da su itekako zeznuti.

Grčka: Golmani; Emmanouil Zerdevas, Konstantinos Galanidis. Igrači; Konstantinos Genidounias, Dimitros Skoumpakis, Marios Kapotsis, Ioannis Fountoulis, Alexandros Papanastasiou, Georgios Dervisis, Stylianos Argyropoulos, Konstantinos Mourikis, Christodoulos Kolomvos, Alexandros Gounas, Angelos Vlachopoulos, Konstantinos Galanidis.