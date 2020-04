Srna konačno otkrio zašto nije otišao u Barcu: Srce je reklo...

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, a trenutačno pomoćni trener Šahtara, Darijo Srna u razgovoru s navijačima ukrajinskog velikana na Instagramu otkrio je kako se bori s koronavirusom, priznao da piše biografiju te zašto je odbio Barcelonu.

- Ovog jutra bio sam testiran na korona virus i test je bio negativan. Naš dragi predsjednik Rinat Ahmetov poklonio je Ukrajini i Ukrajincima 300 tisuća testova, a mene ja izabrao za prvog koji je testiran. Nisam zabrinut jer mi je disciplina na visokoj razini, a ona je najbolja taktika u borbi protiv koronavirusa - kazao je Srna.

Dodao je kako je ova situacija dokaz da bismo trebali živjeti, voljeti, cijeniti, poštovati jedni druge, dodavši kako bi cijeli svijet trebao biti jači nakon izlaska iz ove situacije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ne znate što se sutra može dogoditi Svi imamo jedan život i trebali bismo ga živjeti u potpunosti. Imamo svoju obitelj: trebali bismo se voljeti, cijeniti, poštovati jedni druge. Trenutno provodimo više vremena sa svojim najmilijima, obraćamo pažnju na stvari koje nikad prije nismo primijetili. Na to bismo trebali gledati pozitivno. Siguran sam da bi cijeli svijet trebao biti jači nakon izlaska iz ove situacije. Ljudi bi trebali postati bolji nego što su nekad bili.

Srna je naglasio kako igrači Šahtara treniraju pojedinačno i svaki ima vlastiti program.

- Siguran sam da svaki igrač Šahtara trenira pojedinačno, čak i bez programa koji smo pripremili. Ako bi se ukrajinska liga nastavila za tri dana, siguran sam da bi naša momčad bila fizički spremna.

Metkovčanin je igračku karijeru zaključio u lipnju prošle godine, a priznao je žali li zbog toga.

- U ovoj situaciji moram ugušiti svoj ego u skladu s trenutnom situacijom. Sada sam bivši nogometaš i više neću igrati nogomet na profesionalnoj razini. Sretan sam što svojim iskustvom i znanjem mogu pomoći treneru Luisu Castru, igračima i navijačima Šahtara.

Uvjeren je kako će se klub jednog dana vratiti u svoj Donjeck.

- Siguran sam da ćemo se jednog dana vratiti u Donjeck. Želim igrati svoju posljednju utakmicu u dresu Šahtara u Donbass Areni. Ponekad za sebe napravim popis igrača koje bih želio pozvati. I, vjerujte mi, to bi bio nogometni festival za Ukrajinu, Europu i cijeli svijet. Bit će stvarno ozbiljna momčad, ne samo oni koji su igrali sa mnom u Šahtaru.

Foto: Reuters/PIXSELL

Priznao je i kako je počeo s pisanjem biografije.

- Bit će vrlo zanimljivo jer sam opisao neke stvari koje nitko ne zna. Možda će uz pomoć ove knjige ljudi spoznati Darijevu drugu stranu.

Naglasio je kako cijeni iskrenost.

- To mi je najvažnija kvaliteta. Ne trebam ništa drugo. Ako je osoba iskrena sa mnom, možda ćemo nešto smisliti; a ako ne, neće biti dugog puta.

Otkrio je i zašto je u siječnju 2017. odbio ponudu španjolskog velikana Barcelone. Katalonci su mjesecima tražili igrača na mjestu desnog beka jer nisu zadovoljni Aleixom Vidalom, a Šahtarov kapetan im je bio prva želja.

- Odluku sam donio srcem. Nisam mogao napustiti Šahtar. Bilo je to ratno vrijeme. Nisam želio da ljudi misle da odlazim iz kluba jer više nismo u Donjecku. Osjetio sam da je ovo važan trenutak u našem životu - život Šahtjora i Donbasa. Znam koliko su me poštovali i voljeli u Donjecku i koliko sam volio njih. Jednostavno si nisam mogao priuštiti da uvrijedim ili razočaram ljude. Ne žalim zbog svoje odluke da se ne preselim u Barcelonu. Ostao sam u Šahtaru jer je moje srce donijelo takvu odluku, to je to - zaključio je legendarni hrvatski nogometaš.

Za Šahtar je igrao od 2003. do 2018. godine te je nastupio rekordnih 536 puta, uz 49 postignutih pogodaka i 26 osvojenih trofeja, uključujući deset naslova prvaka, sedam domaćih kupova, osam superkupova i jedan Kup Uefe. Tijekom igračke karijere nastupao je za GOŠK, Hajduk, Šahtar i Cagliari.

Srna je rekorder i po broju nastupa za Hrvatsku (134) pri čemu je 68 puta nosio kapetansku vrpcu, a za Vatrene je postigao 22 pogotka. (dk)