Srna: Na večeri s Gattusom sam pričao o posudbi Brazilca. Kale? Pregorio je, dobio je fibru 39!

Da je netko prije dvadesetak godina stavio kunu na okladu da će se Darijo Srna i Mario Carević baviti ozbiljnim poslom u nogometu, danas bi bio bogataš. Tada, na početku karijere Darijo i Mario bili su silno talentirani dvojac, ali i dvojac neozbiljnih momaka koji su živjeli život punim plućima. Danas je Mario ozbiljan trener na početku karijere i nogometni analitičar, a Darijo glavni operativac Šahtara.

- Znate našu prošlost, da sad ne ulazimo u detalje, ha, ha, ha... Ali, ljudi se mijenjaju. Kada zasnuješ obitelj, djecu, čovjek pomalo odraste i postane ozbiljan. Sve u svoje vrijeme. A što se tiče Carevića, pokazao je da ima štiha. Sa Šibenikom je ušao u prvu ligu, jedan je od mladih trenera s potencijalom u Hrvatskoj. Dolaze novi, mladi, ambiciozni..., nisu svi kao Gattuso, koji je lud, dere, baca se, a čovjek ima sve u životu. Ja to volim, volim kad je čovjek gladan – kazao je Srna.

Pokretanje videa... 00:57 Split: Gattuso održao otvoreni trening Hajduka pred navijačima | Video: 24sata/pixsell

Na isti način možemo okarakterizirati i Nikolu Kalnića, za koga su samo rijetki mogli vjerovati da može postati ozbiljan sportski direktor čiji će prvi potez biti dovođenje legendarnog Gennara Gattusa u Hajduk.

- Kale je nakon deset dana dobio temperaturu 39, pregorio je. Čujemo se mi povremeno, čestitao sam mu i rekao da sam tu ako mu treba bilo kakava pomoć ili poznanstvo. Pomažem mu i preko naše skautske službe, šaljemo Hajduku podatke o nekim krilnim napadačima i općenito igračima koje imamo u svojoj bazi podataka... Nadam se da će naći nekoga tko će pojačati Hajduk.

Darijo Srna | Foto: Tomislav Gabelić/24sata

O potrebi pojačavanja momčadi govorio je nakon ogleda Šahtara i Hajduka i Gattuso. A Srna...

- Prvo poluvrijeme Hajduk je bio fizički puno moćniji, agresivniji. Prijateljska je utakmica a nama je tek deseti dan priprema... Drago mi je što smo odigrali protiv Hajduka, želim im puno sreće, a najveće pojačanje su već dobili u Gattusu. Sada moraju slijediti trenera, ne smije se Hajduk dovesti u situaciju da stalno mijenja trenere. Doveli smo pravog trenera, i u Shakhtar i u Hajduk i sad ih treba slijediti. Ako je Hajduk uložio toliko truda, vremena i novaca da dovede Gattusa, onda ga treba slijediti – kaže Srna, a na pitanje je li pri tom mislio na dovođenje Rakitića i Džeke odgovorio:

- Super, ne treba pričati o njima kao igračima. Bio sam s Gennarom prije dva dana na večeri, on je čovjek koji prije svega želi dva krilna napadača. Da budem iskren, pitao je i nas. Tu je i naša skautska služba. Koliko god netko nešto mislio, ja sam uvijek na dispoziciji da pomognem Hajduku. Danas bez dva krilna napadača koja rade razliku nisi opasan. Ne ulazim u politiku i ideju trenera Hajduka, njemu kao i svakom treneru Hajduka želim sve najbolje, da postanu prvaci, no ne možemo se dovesti u poziciju da svake godine pričamo jednu te istu priču i na kraju završimo jednom te istom pričom. To je već svima nama postalo dosadno. Osvajanje kupa je lijepo, ali Hajduk mora udariti na puno veće ciljeve, a to je osvajanje prvenstva.

Darijo Srna | Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Nije Srna krio da se razmišlja o slanju jednog igrača Šahtara na posudbu u Split.

- Pričali smo o jednom Brazilcu, ali moramo sačekati i vidjeti hoće li biti prilika da ode u Hajduk. Trenutno je ozlijeđen, on je naš treći krilni napadač... Moramo vidjeti tko će doći, a tko otići, a što se tie Hajduka, ja sam uvijek na dispoziciji Hajduku, ja ima hajdučko srce.

Protekle zime i Kaščuk je bio blizu Poljuda.

- Sve sam dogovorio s bivšim predsjednikom Lukšom Jakobušićem kojem se i ovom prilikom moram zahvaliti što je pomogao Akademiju Šahtara u najteže vrijeme. Bez obzira kako se zvao predsjednik Hajduka njega treba poštovati i cijeniti. Ja s gospodinom Jakobušićem imam odličan odnos, žao mi je što nije ostvario bolji rezultat, ali javno mu zahvaljujem, njemu i cijelom Hajduku što su primili našu Akademiju, dali im mogućnost da treniraju i da se održe.

Bled: Zagrijavanje igrača uoči prijateljske utakmice Sahtar Donjeck - Hajduk , Dario Srna | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Priča se i o transferu Bartola Franjića u Šahtar?

- To je 50-50.

Pitanje o podbačaju na Euru nametalo se samo od sebe, bivši kapetan svjestan je da nije bilo dobro, ali i dodaje da nema mjesta kritikama.

- Olić je dobro rekao, ako ne pobijediš nijednu utakmicu, onda ne zaslužuješ proći dalje. Imali smo peh, dva puta smo primili gol u zadnjoj minuti i Dalić treba izvući pouku. Ali ne treba kritizirati, ja im aplaudiram. Mala smo država, napravili smo puno toga proteklih godina, skidam kapu i izborniku i igračima, jedini normalni potez je da Dalić ostane i da vodi ovu reprezentaciju do kraja.

Darijo Srna | Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Za kraj smo ostavili pitanje o Ukrajini, o ratu i životu u ratnim uvjetima.

- Živi smo i zdravi, to je najvažnije, ali ima i bombi, i sirena... Mi imamo dvije baze, u Kijevu i Lvivu. Ligu prvaka ćemo igrati u Gelsenkirchenu. Čekamo svi neki pozitivan rasplet, a što to znači ja ne znam, ali čekamo najbolji mogući završetak za sve. Što se tiče rata, navikli smo se, u ukrajinskoj ligi igraju 94 stranca. Kod nas su svi u stručnom stožeru stranci, imamo u momčadi 12 stranih igrača. Ljudi bez obzira što je rat vide Šahtar kao odskočnu dasku do top kluba. Marlon koji je igrao protiv Hajduka je plaćen 16 milijuna, reprezentativac je Brazila. Kevin je plaćen 14 milijuna, isto reprezentativac Brazila. Vinicius Tobias je bio dvije godine u Real Madridu na posudbi zbog rata. Dolazi nam i Pedrinho iz Mineira kojeg smo kupili iz Benfice za 18 milijuna. Shakhtar je veliko ime i igra Ligu prvaka, i kao takav je magnet za mnoge igrače - zaključio je Srna.