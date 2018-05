Srna nakon 15 godina napušta Šahtar i potpisuje za PAOK?

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna ne nastupa više od godinu dana zbog pada na doping testu. S treninzima može početi 22. lipnja, ali još nije sigurno gdje će nastaviti karijeru.

Srnu se u posljednje vrijeme povezivalo uz razne klubove. Navodno mu je bilo ponuđeno mjesto trenera na klupi Arsenala iz Kijeva, a i turski Bešiktaš je pokazao veliki interes za dugogodišnjeg kapetana Šahtara. A sada, kako piše Večernji list, za desnog beka su zainteresirani i aktualni viceprvaci Grčke, PAOK, od kojeg ga navodno samo liječnički pregled dijeli od potpisa.

PAOK je ove godine osvoji drugo mjesto iza AEK-a, a kao veliki plus je i to što su izborili Ligu prvaka. No, u posljednje vrijeme medijske stupce puni zahvaljujući svome gazdi Ivanu Savvidisu koji je tijekom prvenstvene utakmice protiv AEK-a ušao u teren s pištoljem.

Bivšem hrvatskom kapetanu bi ovo bio tek treći klub u karijeri, a karijeru je počeo u Hajduku. Sa Šahtarom, gdje se nalazi od 2003. godine, je osvojio devet naslova prvaka, sedam ukrajinskih kupova, te Uefin kup. Zanimljivo je da je trener PAOK-a Razvan Lucescu, sin trenera Mircee Lucescua, koji je duži niz godina vodio Darija u Donjecku.