Srna: Očekujte sjajan transfer; Trener: Nisam baš čuo Darija

Darijo Srna (36) ovih je dana u Ukrajini jedan od najtraženijih ljudi od strane hrvatskih medija. Jer ipak, kada je riječ o ukrajinskom klubu, ima li boljeg sugovornika od Srne?

Prije 11 godina, kada su se posljednji put susreli Dinamo i Šahtar, Srna je predvodio svoju momčad na terenu s kapetanskom vrpcom, ali ovoga puta će bodriti svoju momčad iz s klube kao pomoćni trener. Njegova zadaća ovaj put nisu više asistencije i neumorni ubačaji s desne strane, već pomaganje treneru i dovođenje kvalitetnih pojačanja u suradnji s trenerom Castrom.

A upravo je to i obećao navijačima uoči utakmice protiv Dinama. Naime, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije rekao je kako je klub osigurao veliko pojačanje, a sve će otkriti nakon utakmice.

- Imat ćemo neke vijesti nakon utakmice s Dinamom. Imamo dobar i velik transfer. Siguran sam da će nam to osnažiti momčad te da će ga navijači obožavati. Očekujte dobar transfer - rekao je Darijo i dao navijače u razmišljanje tko bi to mogao biti.

To je pitanje dočekalo i trenera Šahtara Luisa Castra (58) na pressici, no on je rekao da nema pojma o čemu je riječ.

- Transfer? Nećemo sada pričati o tome, sad ćemo se više koncentrirati na utakmicu, ne na tu priču. Nisam ni vidio što je Srna točno rekao.

Naravno, o transferima nekom drugom prilikom, a njegova zadaća je sada što bolje pripremiti momčad uoči Dinama. Obje momčadi imaju po tri boda nakon dva kola, oba kluba pobjeđivala su Atalantu i gubila od Cityja...

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- U bilo kakvom dvoboju nastojimo pobijediti protivnika, ali i s druge strane postoji protivnik koji želi pobijediti. Statistika ne znači ništa, nema veze s ovom utakmicom razgovor o nekim prijašnjim utakmicama. Svi pričaju danas u svijetu o izračunima i statistikama, ali ono na terenu donosi rezultat - rekao je Castro.

On je na klupu Šahtara stigao ove godine, a u ukrajinskom prvenstvu su apsolutno nepobjedivi. Imaju 13 pobjeda iz 13 utakmica, ali jasno je da ukrajinska liga nije više kvalitetna kao što je prije bila. Toga je svjestan i Castro koji zna da će njegovu momčad čekati težak zadatak protiv 'modrih'.

- Pogledao sam nekoliko utakmica, moj stožer je pogledao sigurno desetak utakmica. U Dinamovoj igri ima karakteristika koje se ponavljaju, ali igraju i u više sustava, a znaju čak sustave i mijenjati tijekom utakmice. Opasni su, imamo ozbiljnog suparnika i na to se moramo pripremiti - zaključio je Castro.

Presici je nazočio i nogometaš Taras Stepanenko koji je rekao da su on i njegovi suigrači jako dobro upoznat s Dinamovom snagom, ali isto tako je i otkrio odakle prijeti najveća opasnost za njegovu momčad.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Mi ga dobro znamo. U Dinamu ima nekoliko individualno jakih igrača, posebno mi se svidio njihov napadač, koji odlično igra i reprezentaciji (Bruno Petković, op.a), također i dvojica centralnih igrača. Ali, osim pojedinaca, oni su jaki i kao momčad i svjesni smo da nećemo lako doći do pobjede.

Utakmica se igra u utorak od 18 i 55 na stadionu Metalist u Harkivu.