Srna: To me ubilo više od očeve smrti. Patio sam više nego ikad. Na kraju sam i njega razočarao

Bivši kapetan hrvatske reprezentacije i sportski direktor Šahtara Darijo Srna gostovao je u emisiji Marija Stanića "Neuspjeh prvaka" u kojoj se osvrnuo na svoju igračku karijeru i situaciju u ratom zahvaćenoj Ukrajini, a također je otkrio što ga je pogodilo čak više od očeve smrti.

- Želio sam osigurati sebi i obitelji egzistenciju. To je bio najveći razlog - kazao je Srna o odlasku iz Hajduka.

Ono što ovih dana prolazi Mario Vušković, Srna je prolazio tijekom 2017. i 2018. Tvrdi da su to bili najteži dani u njegovoj karijeri, a zahvalio se supruzi i prijateljima koji su tada bili uz njega.

- Svi su stali na moju stranu, od novinara, bivših igrača, trenera... Tu osjetiš zadovoljstvo i vjeruješ da nisi kriv. To me ojačalo u životu, puno je značilo ljudima oko mene, mojoj obitelji... Bilo mi je jako teško nositi se s tim, u tom sam trenutku patio više nego ikad - kazao je Srna pa dodao:

- Ne možete dobiti rat, to je prirodan proces, ali ovo me ubilo više od očeve smrti, jer sam i njega na kraju razočarao. Bio je to udarac za mene... Ne mogu to opisati, najteži poraz u životu. Supruga me spasila i bodrila.

