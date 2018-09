Srpkinja je bila broj 1, a nakon 17 godina izbrisana je s liste!

Godina 2008. bila je njezina. Došla je do broja jedan na WTA listi i igrala je finale US Opena, koje je izgubila od Serene Williams. Srpski ženski tenis bio je izrazito jak s Jelenom Janković i Anom Ivanović u glavnim ulogama.

Na vrhu se Janković održala par tjedana, a sljedeće dvije sezone provela je u Top 10 najboljih. Nakon toga je pala u formi, 2013. se nakratko uspjela vratiti među prvih deset, ali kronična bol u leđima počela joj je zadavati sve više problema.

Official: former world n.1 Jelena #Jankovic is not a WTA ranked player anymore. She first entered the WTA ranking on March 19, 2001 and never dropped out of it until this morning.