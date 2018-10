Srpkinje u suzama: Hvala vam, ovo je povijesna pobjeda za nas

Odbojkašice Srbije postale su svjetske prvakinje nakon što su u finalu u Japanu, Jokohami, svladali reprezentativke Italije s 3-2 (21-25, 25-14, 23-25, 25-19, 15-12).

Iako su Srpkinje u meč ušle pomalo indisponirano, one su se postepeno dizale i na kraju došle do zaslužene pobjede. Čak dva puta su reprezentativke Srbije gubile u setovima, ali se nisu predavale i tako su došle do prvog naslova svjetskog prvaka u svojoj povijesti.

Nakon što su osvojile zlato na Europskom prvenstvu 2017. godine, sada su tome dodale i zlato sa Svjetskog prvenstva, a tehničarka njihove reprezentacije Maja Ognjenović nakon utakmice nije krila oduševljenje.

- Hvala svim navijačima širom svijeta, također bi željela čestitati Italiji koja se borila dobro... Vrlo smo sretne što smo pobijedile, ovo je povijesna pobjeda za nas i zaista smo ponosne - kroz suze je rekla Maja koja se u reprezentaciju vratila nakon godinu i pol dana pauze.

Osim što su Srpkinje ostvarile taj povijesni uspjeh, njihova igračica Tijana Bošković osvojila je najgradu MVP Svjetskog prvenstva i tako službeno postala najbolja odbojkašica svijeta.

Treće mjesto osvojile su reprezentativke Kine koje su slavila nad Nizozemskom s 3-0 ((25-22, 25-19, 25-14).