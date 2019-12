Košarkaš s tetovažom četnika osuđen na 10 mjeseci zatvora

Milan Gurović (44) priznao je krivnju za obiteljsko nasilje te se nagodio s tužilaštvom koje mu je izreklo kaznu od deset mjeseci kućnog zatvora, prenosi Kurir.

Bivši srpski košarkaški reprezentativac, sad trener, fizički je napao suprugu Tanju (42), s kojom je u braku više od dva desetljeća, te kćer Milicu (16) tijekom svađe u stanu u Novom Beogradu.

- Došao sam kući iz Novog Sada i žena me počela vrijeđati s vrata: "Gdje si bio, pi*ka ti materina, što si radio?". Bio sam u šoku što čujem jer sam bio u Novom Sadu kod mame i to ona može potvrditi - govorio je Gurović prije nekoliko dana i dodao:

- Došlo je do kontakta je me gurnula i pljunula pored usta. Odgurnuo sam je od sebe i to je sve! Ništa više. Kći nisam pipnuo. Došla je kad je vidjela raspravu i uključila se u sve to. Rekao sam joj samo da se ne petlja.

'Lice joj je nateklo zbog botoksa'

- U svom tom ludilu moja žena pozvala je hitnu pomoć, međutim predomislila se, ali oni su već stigli. Tad im je rekla: "Ne trebate mi, sve je OK". No ja sam žrtva! Ja sam žrtva! Želim se razvesti od nje, a ona smišlja načine da do toga ne dođe. Zato je ovo i napravila, služi se svim i svačim.

Suprugino natečeno lice objasnio je botoksom koji je dala uštrcati nekoliko dana ranije. No ona je na saslušanju u policiji, kako je izvijestio Blic, ponudila drugačije objašnjenje.

- Udarao me šakama po glavi, od udaraca sa pala na pod. Kćerki, koja se umiješala, ozlijedio je nos udarajući je o stube - rekla je Tanja Gurović.

Nakon dvodnevnog boravka u pritvoru Gurović je pušten na slobodu, a službenici Ministarstva pravosuđa stavit će mu elektronsku napravu na nogu.

Zabranili mu ulazak u Hrvatsku

Nekadašnji član Partizana i Crvene zvezde karijeru je završio 2009. pa potom postao trener. Dok je bio igrač Partizana još prije 15 godina, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske zabranilo mu je ulazak u Hrvatsku kada su Beograđani u tadašnjoj Goodyear ligi gostovali kod Cibone. Razlog? Tetovaža četničkog vođe Draže Mihailovića.

- Ne znam zbog čega bi nekoga pogađala tetovaža koju sam napravio na vlastitom tijelu jer je to nešto moje, nešto što meni znači, a nikako nije upereno protiv drugih ljudi - govorio je tada Gurović.

U karijeri je još igrao za Peristeri, Barcelonu, Aek, Trieste, Unicaju, Joventut, Prokom i Galatasaray, a bio je kapetan Srbije na Eurobasketu 2007. godine. Šest godina ranije osvojio je europsko zlato, a 2002. i svjetsko.