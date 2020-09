Srpska legenda: Kad smo igrali protiv Hrvata, izgledalo je kao da se mrzimo najviše na svijetu

Svi su imali takav dojam, pa su nas ispitivali kakvi smo s Hrvatima. Pa, sjajni, kad se završi utakmica. Tko god dobio, tko god izgubio, idemo dalje, prisjetio se Danilo Ikodinović

<p><strong>Danilo Ikodinović</strong> (43) bio je veliki igrač, jedan od najvećih koje je imao srpski vaterpolo. Uostalom, uzmite samo ove činjenice; bio je prvak svijeta u Montrealu, tri puta prvak Europe u Budimpešti, Kranju i Beogradu, olimpijski viceprvak u Ateni, klupski prvak Europe s Pro Reccom...</p><p>I, ništa čudno, često je on bio igrač koji je znao uništiti hrvatske nade na velikim natjecanjima. I evo kako su te utakmice izgledale iz njegovog kuta.</p><p>- U bazenu je to prštalo na sve strane, kao da se mrzimo najviše na svijetu, tako je to izgledalo - rekao je u mikrofon <a href="http://sportklub.rs/Vaterpolo/a353457-U-bazenu-s-Hrvatima-uvek-izgledalo-kao-da-se-mrzimo.html" target="_blank"><strong>Sportkluba.</strong></a></p><p>- Svi su imali takav dojam, pa su nas ispitivali kakvi smo s Hrvatima. Pa, sjajni, kad se završi utakmica. Tko god dobio, tko god izgubio, idemo dalje.</p><h2>Fatović i Filipović</h2><p>Prije dvije godine, kada su Hrvatska i Srbija igrale polufinale Eura u Barceloni, Ikodinović je kao potpredsjednik VSS-a ozbiljno podigao prašinu komentarom na udaranje Lorena Fatovića šakom kapetana Srbije Filipa Filipovića.</p><p>- Hvala tom debilu što je udario Filipovića, drago mi je da smo pokazali Hrvatima kako se igra. Ne znam je li on sportaš ili kriminalac, ako si kriminalac, bavi se kriminalom, nek te ubiju, nek ti rade što hoće. Njegov otac je bio sjajan tip, ali ovaj je očito negdje pogriješio. No nisu ni naši ostali dužni, prebili smo ih k'o mačke - govorio je tada.</p><p>Ikodinović je priznao da je ozbiljno pogriješio 2008. godine kada je doživio je tešku prometnu nesreću zbog koje je morao završiti karijeru s 33 godine. </p><p>- Pogriješio sam, popio sam, vozio sam brzo, katastrofu sam napravio, sebi i svojoj obitelji - priznao je Ikodinović koji se nekoliko godina kasnije razveo od <strong>Nataše Bekvalac</strong>.</p><p>- Samo Nataša i ja znamo što se dogodilo te noći.</p><p>Od Stare 2016. godine popularni "Dača" braku je s odbojkašicom <strong>Majom Ognjenović.</strong></p><p>- Bila je to ljubav na prvi pogled. Naravno da sam od ranije znala tko je on. Vaterpolisti su dugo bili heroji naše nacije, ali sam Danila uvijek smatrala kao posebnog igrača i čovjeka. Naše upoznavanje je bilo spontano i ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo. Brzo smo počeli živjeti zajedno, bilo nam je jasno da smo polovica koja onoj drugoj nedostaje - kazala je reprezentativka Srbije.</p>