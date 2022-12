Srpska legenda o anegdoti s Peleom: 'A gdje mi je televizor kojeg su u Jugoslaviji obećali?'

Svijet je ostao bez jednog od najvećih u povijesti nogometa. Legendarni Brazilac Pele preminuo je u 83. godini života od posljedica raka debelog crijeva. Od njega su se oprostili Messi, Ronaldo, Mbappe, Modrić, bivše i sadašnje nogometne zvijezde kojima je bio uzor. Nogometni velikan sada će zaigrati jedan na jedan na nebesima s prijateljem Maradonom.

Pelea je nogometni svijet upoznao na Svjetskom prvenstvu 1958. godine u Švedskoj kada je imao svega 16 godina. Osvojio je Mundijal i postao planetarna zvijezda. Apsolutno svi su znali za njega, djeca na ulicama nosila su improvizirane dresove s njegovim imenom i upijala njegove poteze, a nema tog čovjeka na planeti koji ga nije htio upoznati. I sve se to događala bez društvenih mreža i interneta. Dokaz o kakvoj veličini je riječ.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Neki od hrvatskih nogometaša igrali su s njim, bio je i u Zagrebu, a čast da ga upozna imao je i legendarni srpski nogometaš Dragan Džajić (76).

Foto: Dusan Milenkovic

- Jako mi je žao. Bio je simbol nogometa i generacije, jednostavno neprikosnoven za sve. Mnogi ljudi su mu se divili i poštovali ga, bio je i ostao fenomen. Plijenio je na terenu, kada je dolazio u goste, dočekivali su ga u stranim zemljama kao da je predsjednik države. Jako sam ga cijenio i tako će uvijek ostati - rekao je legendarni kapetan Jugoslavije u razgovoru za Telegraf.

Foto: Action Images / Sporting Picture

Otkrio je i jednu zanimljivu anegdotu.

- Kako ne, to se ne zaboravlja. Dogodilo se to na prijemu u našoj ambasadi u Brazilu. Prišao mi je, popričali smo pošto sam ja bio kapetan Jugoslavije, a onda me pitao jesmo li mu donijeli televizor koju su mu iz Jugoslavije obećali. Ja sam mu rekao da nisu poslali ništa. E, sad, ne znam jesu li mu možda naknadno poslali, ali znam da su mu obećali - kazao je velikan Crvene zvezde.

Foto: Lucas Jackson

