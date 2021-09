Argentinska zvijezda Lionel Messi (34) u drugom kolu Lige prvaka protiv Manchester Cityja zabio je fantastičan prvijenac u dresu PSG-a.

Messi je u 74. minuti stavio točku na pobjedu Parižana protiv Manchester Cityja 2-0 na Parku prinčeva o čemu je izvještavao i srpski RTS, a voditeljica se zabunila zbog čega je ubrzo postala tema na društvenim mrežama.

- PSG je svladao Manchester City u blockbuster duelu drugog kola Lige prvaka s 2-0, a Lionel Messi je postigao prvijenac u dresu Partizana - zabunom je rekla voditeljica.

Konačno je Messi dočekao taj trenutak u četvrtom nastupu za novi klub i proslavio ga kao da je bio za europski naslov.

- Da, sretan sam. Presretan sam jer sam zabio taj gol. Ali još uvijek se uigravam s momčadi. Svakom novom utakmicom koju odigramo, naša će uigranost biti sve bolja. Svi rastemo kao momčad i napredujemo, dajemo sve od sebe i to se večeras vidjelo. City je večeras bio dostojan protivnik. No nama je bilo izuzetno važno da pobijedimo, posebice nakon remija protiv Club Bruggea. To smo i učinili - kazao je nogometaš Partizana, pardon, PSG-a, nakon što je zabio sedmi gol protiv momčadi koju vodi njegov bivši trener Pep Guardiola.

