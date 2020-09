Srpske kladionice časte: Tko je uplatio da će Đoković osvojiti US Open, isplatit će mu dobitak

Najbolji tenisač svijeta lopticom pogodio linijsku sutkinju koja se nakon udarca nakratko srušila. Iako ne namjerno, glavni sudac nije imao druge nego diskvalificirati ga

<p>Srpske kladionice <strong>Mozzartbet i</strong> <strong>Meridian </strong>danas su objavile da će isplatiti listiće svojim igračima koji su se kladili da će <strong>Novak Đoković</strong> (33) osvojiti US Open.</p><p>Najbolji tenisač svijeta diskvalificiran je odlukom glavnog suca zbog toga što je frustriran izgubljenim servisom napucao lopticu i pogodio linijsku sutkinju nakon čega se čak i nakratko srušila. Iako to nije namjerno napravio, sudac nije imao druge nego diskvalificirati prvog reketa svijeta.</p><p>- Meridian naravno neće dopustiti da ova svjetska nepravda, koja se po tko zna koji put ponavlja, utječe na igrače koji su vjerovali u Noleta - kažu iz Meridian kladionice. </p><p>Novak se nakon svega svojim navijačima javio preko društvenih mreža.</p><p>- Cijela ova situacija čini me zbilja tužnim i praznim. Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i prema informacijama koje sam dobio osjeća se dobro, hvala Bogu. Njezino ime ne mogu otkriti zbog očuvanja njezine privatnosti. Jako mi je žao što sam joj napravio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno. Želim ovo neugodno iskustvo, diskvalifikaciju sa turnira, pretvoriti u važnu životnu lekciju, kako bih nastavio da rastem kao čovjek i tenisač. Ispričavam se organizatorima US Opena. Veoma sam zahvalan svom timu i obitelji što mi pružaju snažnu podršku, kao i mojim navijačima koji su uvijek uz mene. Hvala vam i žao mi je. Bio je ovo težak dan za sve - rekao je Nole i pokazao zašto je jedan od najomiljenijih sportaša u svijetu. </p><p> </p>