Srpski igrač: Zacrvenio mi se nos, to nas je spasilo od penala

Najprije me lopta pogodila u lice, odnosno u nos, a tek onda u ruku. Je li to po pravilima penal? Mislim da nije. U istom trenutku mi se nos zacrvenio, sudac je to vidio, a linijski je signalizirao. Imali smo sreće, rekao je srpski reprezentativac Antonio Rukavina kojeg le pota kod 1-1 u 72. minuti protiv Portugala pogodila u ruku.

Andre Silva ubacio je u šesnaesterac Srbije, a lopta je pogodila Rukavinu u ruku. Prvo je sudac Szymon Marciniak dosudio penal, ali nakon toga je promijenio odluku. Rukavina je priznao da je igrao rukom, ali se dobro izvukao. Osvrnuo se i na Ronaldove riječi kako mu je poljski sudac priznao da je pogriješio.

- Za njih je to bio penal, za nas nije. To je normalno - kratko je zaključio srpski reprezentativac.

Podsjetimo, Srbi su poveli u 7. minuti golom Dušana Tadića iz penala, a izjednačio je Pereira u 42. minuti utakmice. Do kraja susreta bolji su bili Portugalci, u 72. minuti trebali su imati taj penal koji će još neko vrijeme spominjati jer je utakmica završila bez pobjednika (1-1).