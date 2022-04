Srpski izbornik: Dalić ne bi htio nas? Ako je to zbog kvalitete, hvala mu na komplimentu...

Srdačan susret u Dohi i kratki razgovor.

- Reci mi, koga ne bi htio izvući na ždrijebu - upitao je srpski izbornik Dragan Stojković Zlatka Dalića.

- Neću Srbiju! Zašto? Zato što ste jaki - odgovorio mu je hrvatski izbornik.

Bolji kompliment Stojković vjerojatno nije mogao dobiti, makar će dan kasnije na to reći...

- Prihvaćam to kao normalno, ništa spektakularno. Poznati su naši odnosi na ovim prostorima. Mislim da je i iz tog razloga, a ako je zbog kvalitete? Onda mu hvala na komplimentu, na nama je da se dokazujemo i da to što on misli, da on i ne griješi.

Srbija će biti u trećem šeširu na ždrijebu i mogu je dopasti vrlo teški i veliki protivnici. No ambicije sežu dalje od grupe...

- Da bi nešto napravio, moraš prvi korak napraviti, proći grupu. Tko god da bude u grupi, cilj će ostati da prođemo, nema tu alibija. Bit će jakih ekipa definitivno. Cilj je da odemo u osminu finala. Zato smo ovdje. Mundijal je nešto što te tjera da daš i što misliš da ne možeš - rekao je Piksi.

- Morat ćemo s nekim igrati. Nemoguće je sudjelovati u namještanjima, malverzacijama, pa da sebi praviš kako bi volio. Kako bude – bit će. Pokazali smo da možemo igrati i na način na koji treba. Rezultat će doći ili ne, ja to ne znam. Kada bih znao, bavio bih se kladionicama.

